Suicide Squad è in arrivo: presto potreste provarlo gratis

L'annuncio di Suicide Squad: Kill The Justice League ha indubbiamente spaccato l'opinione pubblica fin dal suo annuncio, ma il suo arrivo appare comunque sempre più vicino, al punto che Rocksteady ha deciso di offrire la possibilità ad alcuni fortunati fan di poterlo testare in anteprima.

Il titolo è stato annunciato come un sequel cronologico della saga di Batman Arkham (trovate la trilogia in offerta per il Black Friday su Amazon), ma è allo stesso tempo molto diverso da quello stile di gameplay, includendo anche elementi di live service.

Advertisement

Un elemento, quello dei live service, su cui Warner Bros. ha deciso di puntare fortemente anche per i prossimi videogiochi, dunque è altamente improbabile che Suicide Squad: Kill The Justice League possa scegliere di rinunciarci.

E se a molti fan l'esperimento sembra continuare a non convincere pienamente, i giocatori più curiosi potrebbero voler approfittare di una nuova interessante iniziativa: VGC segnala che Warner Bros. Games e Rocksteady stanno per avviare la Closed Alpha Tech Test, con cui testare il titolo in anteprima e fornire preziosi feedback.

Il team di sviluppo specifica che il test offrirà la possibilità di provare una piccola e specifica porzione della campagna, ma non rappresenterà l'esperienza finale ed è appositamente selezionata per motivi di prova.

Il test ad accesso chiuso sarà disponibile dal 30 novembre e si chiuderà il 4 dicembre, ma solo una piccola percentuale di giocatori sarà selezionata: gli utenti dovranno registrare un account Warner Bros. e accettare un accordo di non divulgazione.

Se siete interessati a scoprirne di più, non possiamo che rimandarvi alla pagina di registrazione ufficiale al seguente indirizzo ufficiale, augurandovi buona fortuna.

A tal proposito, se siete curiosi di scoprire se Suicide Squad: Kill the Justice League è in grado di girare sui vostri PC, il team di sviluppo ha rilasciato anche i requisiti minimi e consigliati ufficiali.