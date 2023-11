Suicide Squad Kill the Justice League ci gira sui vostri PC (quando uscirà)? Ecco i requisiti

Dopo un lungo silenzio, Suicide Squad Kill the Justice League è tornato a mostrarsi nel primo episodio di una serie di video speciali di Rocksteady che, contestualmente, rivelano anche i requisiti PC del gioco.

Dopo la prima presentazione ufficiale, a lungo attesa per la licenza importante che si porta dietro, Suicide Squad Kill the Justice League è stato rinviato ad un impietoso e generico "2024", con Rocksteady pronta a rielaborare il titolo nella speranza di tornare sulla cresta dell'onda.

Advertisement

Ma giusto ieri il titolo è tornato al centro delle cronache, almeno per un attimo, con l'annuncio dell'inizio di una serie di video a tema in cui Rocksteady si concentrerà su alcuni aspetti del gioco per raccontarli al grande pubblico.

Il primo episodio ci porterà a scoprire la storia e il gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League, tutti elementi che per altro erano parte delle cose che non fecero scalpore all'epoca del primo reveal.

Ed ecco cosa abbiamo scoperto oggi, con il primo video che trovate qui sotto:

In questo primo episodio, il team di Rocksteady approfondisce la storia principale di Suicide Squad: Kill the Justice League, i meccanismi di attraversamento della squadra e uno sguardo al mondo di Metropolis.

Come visto nei trailer precedenti, Suicide Squad è ambientato dopo che la Justice League ha sferrato uno sfortunato attacco a Braniac che finisce per ottenere il controllo mentale degli eroi nel processo, dando al super-genio alieno un importante vantaggio tattico nel suo assalto a Metropolis.

Contestualmente, sono emersi sulla pagina Steam anche i requisiti PC minimi e raccomandati per il gioco:

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Win 10 (64 bit)

Processore: Intel i5-8400 or AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Scheda video: NVIDIA GTX 1070 or AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 12

Memoria: 65 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: RAM: 16 GB (2x8)

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: Win 10 (64 bit)

Processore: Intel i7-10700K or AMD Ryzen 7 5800 X3D

Scheda video: NVIDIA RTX 2080 or AMD RX 6800-XT (16GiB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 65 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: RAM: 16 GB (2x8)

Se dopo queste notizie avete intenzione di dare fiducia al titolo di Rocksteady, potete preordinare Suicide Squad Kill the Justice League al miglior prezzo su Amazon per averlo il 2 febbraio 2024, quando uscirà.