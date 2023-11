Suicide Squad è tornato, ma ai fan non piace: «RIP Rocksteady»

Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi poche ore fa nel primo episodio di una serie di video speciali di Rocksteady.

Un gioco che non ha mai fatto breccia nel cuore dei fan, specie dopo i feedback negativi arrivati da chi ha amato la trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon).

Il gioco, rinviato ad un generico "2024", ha infatti costretto il team a rielaborare il titolo a seguito di pesanti critiche da parte della fanbase.

Pochi giorni fa il titolo è tornato al centro delle cronache, con l'annuncio dell'inizio di una serie di video a tema in cui Rocksteady si concentrerà su alcuni aspetti del gioco per raccontarli al pubblico.

A quanto pare, però, come riportato anche da GamingBible, neanche stavolta i fan sembrano essere rimasti particolarmente colpiti dai progressi nello sviluppo.

Discutendo del gioco su un post di Reddit di take Turbostrider27, i fan non hanno trattenuto le loro opinioni, e alcuni lo hanno definito un «disastro».

Si legge: «Sembra esattamente lo stesso gioco di prima, giusto? Datemi pure del cinico, ma ho l'impressione che il ritardo sia dovuto alla speranza di poter superare tutta la negatività che circonda questo gioco».

Un altro ha aggiunto: «È quasi impossibile credere che questo sia opera delle persone che hanno realizzato Arkham Knight».

Uno ha persino dichiarato la fine della supremazia di Rocksteady nel mondo DC, scrivendo: «RIP Rocksteady».

Non si prospetta nulla di buono per Suicide Squad: Kill The Justice League, sebbene è in ogni caso importante aspettare che il gioco venga lanciato il 2 febbraio 2024 per piattaforme new-gen e PC.

Solo allora potremo scoprire se Harley Quinn e soci ce l'avranno fatta, come del resto ci auguriamo caldamente.

Del resto, considerando anche che persino il vecchio Batman Arkham Knight sta ancora ricevendo contenuti, la speranza divampa.

Ricordiamo anche che il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà anche l’apparizione speciale di Batman, ma agli appassionati non sembra bastare.