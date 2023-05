Street Fighter 6, una nuova feature "costringe" alcuni fan a cancellare i pre-order

I picchiaduro richiedono la massima precisione e velocità di reazione possibile durante le partite competitive e, naturalmente, Street Fighter 6 non fa eccezione: pur avendo dimostrato molta apertura nei confronti dei giocatori più "casual", Capcom ha voluto garantire uno strumento molto utile per i fan più competitivi.

Il sesto capitolo della saga picchiaduro (potete prenotarlo su Amazon) si è già dimostrato uno dei nuovi pilastri del genere, eppure c'è una nuova feature che ha creato non poche controversie in rete.

Tra le nuove aggiunte di Street Fighter 6 è stato incluso anche un comodo segnalino durante le partite online, in grado di indicarci prontamente se il nostro avversario sta utilizzando una connessione cablata o in Wi-Fi.

Del resto, per i picchiaduro è sempre estremamente consigliata una connessione via cavo, non solo per quanto riguarda la pura velocità ma anche per la stabilità del segnale, meno soggetta a potenziali interferenze e rallentamenti.

Street Fighter 6 possiede comunque un netcode rollback più che accettabile, ma è comprensibile che i fan competitivi vogliano assicurarsi di poter giocare solo con la miglior qualità possibile.

Un desiderio che, però, ha creato non poca preoccupazione per i fan più occasionali, alcuni dei quali hanno già annunciato l'intenzione di cancellare i loro pre-ordini.

VideoGamer.com segnala infatti alcune delle testimonianze più popolari su Twitter: un fan ha addirittura detto di «non avere scelta» al riguardo, mentre altri giocatori hanno iniziato ad augurarsi che anche altri utenti Wi-Fi facciano lo stesso.

Ma come mai una scelta apparentemente solo positiva sta creando così tanto disagio? La risposta sta nella preoccupazione di chi gioca senza una rete cablata: alcuni giocatori potrebbero infatti scegliere di ignorare volutamente le partite con chi non ha la possibilità di connettersi via cavo, limitando notevolmente la quantità di match giocabili e di avversari.

A questo punto non ci resta che attendere il lancio del gioco per vedere se questa "polemica" avrà qualche effetto sull'effettivo successo di Street Fighter 6, ma Capcom non sembra però affatto preoccupata, sottolineando di avere aspettative particolarmente elevate per le vendite del suo ultimo capitolo.

Da parte nostra, non possiamo che consigliarvi di gettarvi nella mischia: nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare».

Se avete intenzione di giocarlo su PC, ma non siete sicuri che il vostro dispositivo possa farlo girare all'altezza, Capcom ha preparato per voi uno strumento gratuito per testarlo a dovere.