Street Fighter 6? Capcom non ha dubbi: farà numeroni

Una delle uscite calde che ci attendono nel prossimo (e ricco) mese di giugno è sicuramente quella di Street Fighter 6. Atteso per il prossimo 2 giugno, il picchiaduro ha sulle sue spalle delle aspettative molto alte da parte di Capcom. A confermarlo è stato direttamente il presidente Haruhiro Tsujimoto, che intervistato da Famitsu (thanks, PC Gamer) ha sottolineato come il publisher si aspetti un grande successo di vendite per il nuovo Street Fighter.

Il motivo è presto detto: nella visione di Tsujimoto, il publisher non ha avuto «alcuna esitazione» a investire cifre considerevoli per la realizzazione del gioco, motivo per cui si aspetta risultati che vadano di pari passi.

«Se possiamo basarci sull'esperienza che abbiamo già accumulato nel campo digitale» ha aggiunto il presidente di Capcom, «dovremmo riuscire a puntare ai 10 milioni di unità».

Un traguardo davvero considerevole, se pensiamo che in tutto il suo ciclo vitale – arrivato ormai al suo settimo anno – il precedente Street Fighter 5 aveva messo insieme circa 7 milioni di copie in tutto il mondo, diventando peraltro il capitolo di maggior successo apparso su console domestiche per il longevo franchise.

Dati alla mano, fa notare PC Gamer, i 10 milioni di copie sono stati raggiunti da un altro picchiaduro con un nome di peso, Tekken 7, che a sua volta però ci è riuscito solo lo scorso mese di dicembre, a cinque anni dal suo lancio.

Al momento non ci è dato sapere in quanto tempo Capcom si aspetti di raggiungere quel traguardo, anche se Tsujimoto cita i grandi numeri di IP come Monster Hunter e Resident Evil, a supporto della capillarità di vendite che i giochi del publisher possono raggiungere. A tal proposito, però, bisogna anche dire che i picchiaduro sono una nicchia di mercato completamente diversa rispetto ai giochi di ruolo o agli action-horror.

Vedremo comunque quale sarà l'accoglienza del mercato per il debutto di Street Fighter 6. Per il momento, possiamo dirvi che abbiamo testato il gioco a più riprese e che ci ha convinto, come potete vedere nella video anteprima con tanto gameplay. Basterà per raggiungere i 10 milioni a cui punta Capcom? Saranno come sempre i giocatori a decretarlo.

Street Fighter 6 esordirà su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Se siete interessati e collezionisti, su Amazon potrete trovare anche una esclusiva Steelbook Edition.