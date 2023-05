Street Fighter 6 gira sui vostri PC? Capcom risponde e vi fa un "regalo"

A giugno sarà finalmente il turno di di Street Fighter 6. Atteso per il prossimo 2 giugno, il picchiaduro ha sulle sue spalle delle aspettative molto alte da parte di Capcom.

Il gioco esordirà su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S (se siete interessati e collezionisti, su Amazon potrete trovare anche una esclusiva Steelbook Edition).

SF6 promette infatti di portare a casa grandi numeri a livello di vendite, cosa che gli auguriamo con tutto il cuore.

Ora, però, Capcom ha deciso di alzare il sipario sui requisiti minimi e raccomandati, oltre a fare un gradito "regalo" a tutti i giocatori che desiderano testare il picchiaduro su PC.

Come riportato su Steam, ecco quindi i requisiti di sistema definitivi del gioco.

MINIMI

Sistema Operativo: Windows 10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 (con 8 GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 25 GB

RACCOMANDATI

Sistema Operativo: Windows 10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2070 o AMD Radeon RX 5700XT (con 8 GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 25 GB

Ma non solo: Capcom ha anche pubblicato uno strumento che può essere scaricato in maniera totalmente gratuita, il quale permette di capire se il vostro PC dispone o meno dei requisiti necessari a far girare il gioco tranquillamente.

Il benchmark di Street Fighter 6 si può scaricare a questo indirizzo (vi basterà attendere il punteggio finale per capire se avete un personal computer adatto).

In attesa della recensione, per il momento possiamo dirvi che abbiamo testato il gioco a più riprese e che ci ha convinto, come potete vedere nella video anteprima con tanto gameplay.