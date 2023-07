Street Fighter 6, Rashid entra in scena nel primo trailer gameplay: ecco la data

L'attesa per il primo personaggio DLC di Street Fighter 6 sta per giungere al termine: Capcom ha infatti svelato ufficialmente il trailer gameplay di Rashid, primo combattente pronto a unirsi alla lotta.

Dopo le anticipazioni arrivate nelle scorse ore con il season pass a lui dedicato, il combattente originario del Medio Oriente sta per fare il suo esordio nel sesto capitolo della saga picchiaduro (lo trovate su Amazon), come combattente aggiuntivo da acquistare.

Come avevamo già previsto in occasione del reveal, Capcom ha confermato anche che il lancio di Rashid è previsto dal prossimo 24 luglio, ovvero subito dopo che il suo omonimo pass non sarà più disponibile.

Per celebrare il suo imminente arrivo, il team di sviluppo ci ha anche mostrato per la prima volta il suo stile di combattimento con un nuovo trailer gameplay, che potete ammirare di seguito:

Rashid si dimostra ancora una volta uno dei combattenti più difficili da affrontare, ma con uno stile di lotta spettacolare e dinamico, pronto a far mangiare la polvere a chiunque non riesca a stargli dietro.

Capcom ci ricorda che Rashid sarà disponibile come parte dello Year 1 Character Pass e che, di conseguenza, sarà anche scaricabile gratuitamente in caso abbiate acquistato le edizioni Deluxe o Ultimate. Per chi invece ha scelto l'edizione standard, dovrà necessariamente acquistare il Pass.

Al momento non è chiaro se ci sia l'intenzione di rilasciare il nuovo combattente anche separatamente, dato che non è arrivato alcun annuncio in tal senso. In ogni caso, se non vedete l'ora di vederlo in azione, potete appuntare il 24 luglio sul vostro calendario.

Vedremo come reagiranno i fan più competitivi a questa nuova uscita, ricordando che Street Fighter 6 è già diventato il picchiaduro con il torneo più grande di sempre.

È probabile che l'aggiornamento includerà anche un fix per sistemare una tecnica che "rompe" il gioco, dato che Capcom aveva già annunciato di voler risolvere il problema il prima possibile.