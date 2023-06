Street Fighter 6 è stato già "rotto" in modo semplicissimo

Forse doveva succedere prima o poi, ma è accaduto davvero presto: c'è chi ha trovato il modo di rompere Street Fighter 6.

E saranno in tanti a scoprirla, probabilmente, perché il titolo ha venduto tantissimo fin dai primi giorni creando una grandissima platea di combattenti.

E saranno in tanti a scoprirla, probabilmente, perché il titolo ha venduto tantissimo fin dai primi giorni creando una grandissima platea di combattenti.

Nello stesso momento in cui i giocatori stanno anche scoprendo i primi contenuti a pagamento, quelli che sono stati inseriti nella prima stagione del pass di Street Fighter 6.

Street Fighter 6 ha una particolare impostazione che, se attivata, consente di diventare sostanzialmente invincibili rispetto ad una delle tecniche base del sistema di gioco.

Come riporta VG247, qualcuno ha scoperto come rendersi invincibili alle prese.

Il metodo è stato diffuso tramite Twitter da un utente, che ha spiegato come attivare il modo per essere sempre in grado di sfuggire alle prese.

Infilare una presa in una sequenza di combattimento, così come imparare a sfuggire alle prese avversarie, è una delle tecniche più importanti da imparare per essere davvero efficaci nei picchiaduro, ovviamente anche in Street Fighter 6.

Quello che bisogna fare è tenere premuto avanti insieme a calcio medio, calcio pesante e pugno pesante, dopodiché attivare il sistema di input assistiti ogni volta che vi rialzerete da un atterramento, o in generale in qualsiasi situazione in cui potreste ricevere una presa.

Anche premendo ripetutamente la sequenza, il gioco registrerà sempre la pressione dei tasti per sfuggire da una presa, rendendovi invincibili.

Sembra complicato ma, in realtà, è molto semplice da attivare. Potete avere un'ulteriore spiegazione dal video di Schiaccisempre, content creator ed ex-giocatore professionista italiano:

Con questa impostazione gli avversari dovranno ricorrere solamente agli attacchi overhead, che però scoprono spesso i personaggi per via della loro lentezza di esecuzione.

Questa impostazione è già stata bandita da Capcom dai tornei più importanti, e sicuramente verrà patchata o modificata in qualche modo perché, ovviamente, può essere sempre utilizzata nelle partite online.

In attesa che Capcom possa intervenire, intanto Street Fighter 6 ha ottenuto un altro record anche per quanto riguarda i tornei competitivi.