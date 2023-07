Street Fighter 6, Capcom svela il primo nuovo combattente in arrivo

Street Fighter 6 si sta preparando ad accogliere il suo primo nuovo combattente DLC: Capcom ha infatti confermato che Rashid si unirà ben presto al roster come primo personaggio aggiuntivo del picchiaduro.

Ricordiamo che Rashid fece il suo esordio nel quinto capitolo della saga e venne pensato per essere uno dei volti principali di quell'episodio, proprio come Luke è stato scelto per rappresentare Street Fighter 6 (lo trovate in sconto su Amazon).

Il suo esordio era già stato anticipato in un apposito Showcase avvenuto prima del lancio ufficiale, confermando che la sua uscita era prevista proprio per questa sessione estiva.

Purtroppo, Capcom non ha ancora confermato l'effettiva data di lancio, ma ha deciso di stuzzicare i fan svelando il render tridimensionale di Rashid in Street Fighter 6 con una nuova immagine promozionale, che vi allegheremo di seguito:

Inoltre, il team di sviluppo ha annunciato che proprio da oggi sarà disponibile un nuovo Fighting Pass Premium, grazie al quale potrete sbloccare nuovi accessori per l'avatar ispirati a Rashid, sticker dedicati, un nuovo sfondo per lo smartphone in-game e tanto altro, come titoli e un gioco classico sbloccabile.

Questo pass resterà disponibile fino al 23 luglio: il nuovo combattente potrebbe dunque essere in arrivo dal 24 luglio in poi, anche se attualmente non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale dal team di sviluppo.

Vi terremo naturalmente aggiornati non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi consigliamo di prepararvi adeguatamente a nuove battaglie spettacolari.

Magari potremmo vederlo in azione già durante il prossimo torneo EVO, nel quale Street Fighter 6 ha già battuto un nuovo record: è l'evento picchiaduro competitivo con più partecipanti di sempre.

Nel frattempo, alcuni fan hanno già trovato il modo di "romperlo" in modo semplicissimo, ma Capcom ha già annunciato di essere al lavoro su una soluzione.