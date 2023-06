Street Fighter 6 ha battuto un nuovo record "competitivo"

Street Fighter 6 è riuscito nella difficile impresa di conquistare sia i fan storici dei picchiaduro che il pubblico meno esperto, portando così a elevare il genere ben oltre la fascia di nicchia a cui è solitamente abituata questa tipologia di titoli.

Capcom ha sbagliato davvero poco e nulla con il sesto capitolo della saga (lo trovate su Amazon), venendo premiata non solo con un numero di vendite impressionanti, ma anche con una partecipazione mai vista fino a questo momento.

Nelle prossime settimane si svolgerà infatti l'EVO 2023, la manifestazione eSport più attesa dai fan dei picchiaduro che vedrà tra i giochi protagonisti dell'evento proprio Street Fighter 6, comunicando di aver appena raggiunto un nuovo record.

La sesta edizione di Street Fighter sarà infatti la competizione con più partecipanti nella storia dell'evento: si tratta dunque di un record non solo per la serie in sé, ma anche per qualunque picchiaduro abbia mai preso parte agli EVO.

Un risultato che ha ovviamente entusiasmato anche gli stessi sviluppatori: Capcom ha voluto infatti ringraziare con un post via social tutti i fan che hanno reso possibile raggiungere questo record, anticipando di non vedere l'ora di osservare tutti i loro incontri.

Se consideriamo che le registrazioni al torneo non sono ancora nemmeno finite, si tratta di un risultato impressionante e che conferma il forte entusiasmo dei fan nei confronti del sesto capitolo: la saga di Capcom è da sempre stata in prima linea per promuovere i tornei competitivi e sembra che anche Street Fighter 6 sia destinato a essere preso ad esempio.

Del resto, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione, Street Fighter 6 «è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare» e, a giudicare da questi risultati, anche i fan sono pienamente d'accordo.

Non è neanche la prima volta che il sesto capitolo riesce a battere record legati al genere: proprio al day-one era stato battuto anche il numero di utenti collegati in contemporanea in un picchiaduro su Steam, superando il precedente traguardo di Mortal Kombat 11.