Street Fighter 6, i fan hanno scelto il lottatore "più spaventoso"

È ormai passato poco più di un mese dal lancio di Street Fighter 6: un arco di tempo sufficiente per testare a fondo le meccaniche e mettersi alla prova con i combattimenti online, anche se ovviamente ci vorrà tempo prima di vedere cosa riusciranno a fare i giocatori più forti nei tornei competitivi.

Il sesto capitolo della saga picchiaduro di casa Capcom (trovate la Steelbook Edition in offerta su Amazon per il Prime Day) si è già rivelato un grande successo: gli sviluppatori sono stati in grado di realizzare un picchiaduro accessibile e profondo, accontentando diverse categorie di giocatori e proponendo una corposa modalità single player.

Dopo aver festeggiato 2 milioni di copie vendute in appena un mese, adesso i fan hanno però deciso di rispondere a una domanda a cui negli scorsi giorni era difficile dare una risposta, data la vasta inesperienza di molti utenti: qual è il lottatore che più vi spaventa affrontare, che sia online o nelle partite competitive?

VG247 segnala i risultati di un apposito sondaggio aperto su Reddit: se vi aspettavate la perfidia dello zoner JP o i possenti muscoli di Marisa, siete totalmente fuori strada.

Il vincitore si è rivelato infatti Jamie, new entry di Street Fighter 6 che rappresenta lo stile dell'ubriaco: uno stile di lotta particolarmente imprevedibile e aggressivo, in grado di ribaltare le sorti dell'incontro in pochi istanti.

Come se non bastasse, se i giocatori non riusciranno a garantire la giusta pressione, Jamie avrà anche la possibilità di potenziarsi bevendo altri drink: tutte caratteristiche che lo rendono terrificante da affrontare, se utilizzato nelle mani di un giocatore esperto.

Vedremo se anche i fan più competitivi confermeranno questo giudizio durante il prossimo torneo EVO di Street Fighter 6, che è già diventato l'evento competitivo con più partecipanti di sempre.

E chissà anche se i giocatori cambieranno idea quando sarà disponibile Rashid, primo combattente DLC che potrebbe essere davvero spaventoso nelle mani giuste — ma lo sarà più di Jamie?