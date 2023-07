Street Fighter 6, le vendite sono già un Perfect KO

Il ring che Capcom ha preparato per Street Fighter 6 ha messo in scena una vittoria sfolgorante, perché il picchiaduro continua a vendere tantissimo e celebrare nuovi record.

Il nuovo capitolo della serie, che trovate su Amazon ancora in edizione speciale, era già partito con le migliori intenzioni dal lancio, bisogna dirlo.

Advertisement

Al day one era già stato stracciato ogni record, a dimostrazione di quanto Capcom sia riuscita a dimostrare il valore del titolo in fase promozionale.

Mentre la software house ha già festeggiato i primi risultati con dei regali per i giocatori, ora arriva un nuovo aggiornamento che racconta la portata del successo del titolo.

Il pubblico ha apprezzato Street Fighter 6, così come l'ha fatto la critica, e di fronte alle 2 milioni di copie vendute in poco più di un mese non si può che fare i complimenti a Capcom.

«Siamo orgogliosi di annunciare che Street Fighter 6 ha venduto oltre 2 milioni di copie!», annuncia Capcom su Twitter, «tutti i giocatori riceveranno un piccolo segno del nostro apprezzamento nel gioco. Grazie per tutto il vostro continuo supporto!».

Per fare un confronto, Street Fighter 5 ha venduto circa 600.000 copie in meno nelle prime sei settimane, mancando il suo obiettivo di vendita originale di 2 milioni. Successivamente ha continuato a vendere circa 7 milioni di copie in sette anni.

Considerato che il quinto capitolo era stato accolto in maniera molto fredda, per usare un pallido eufemismo, il sesto capitolo ha tutte le carte in regola per sorpassare tranquillamente le vendite del predecessore.

Inoltre, sempre rispetto al passato, il supporto al gioco sarà molto più repentino sia dal punto di vista della scena competitiva, sia per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi.

Uno di questi è Rashid, che tra poche settimane entrerà in scena con un gameplay molto interessante, come dimostra il trailer.

Capcom continua a non sbagliare un colpo, insomma. Prima o poi finirà questa striscia positiva? Chissà, ne abbiamo parlato in un nostro speciale.