Call of Duty non arriverà su Xbox Game Pass, conferma Kotick

L'udienza tra la FTC e Microsoft sta continuando e, nel dibattito generale, Bobby Kotick ha dichiarato con chiarezza il futuro di Call of Duty su Xbox Game Pass.

Per altro uno dei motivi delle tensioni da parte della FTC è proprio per evitare che l'abbonamento di Xbox possa diventare troppo imponente anche grazie alla saga di sparatutto.

Perché Call of Duty è indubbiamente il nome più importante tra quelli presenti all'interno di Activision-Blizzard, soprattutto in ottica futura visto che arriverà anche su Nintendo Switch.

Tanto che anche Jim Ryan ha dichiarato apertamente che Call of Duty è l'arma con cui Microsoft intende attaccare Sony.

Ma l'udienza non fa altro che rivelare informazioni in grado di cambiare la percezione che abbiamo di questa situazione, perché ora è venuto fuori che Call of Duty non arriverà mai su Xbox Game Pass.

Questo è ciò che ha dichiarato Bobby Kotick, presidente di Activision Blizzard, nella sua parte di testimonianza nel procedimento (tramite Windows Central).

In uno dei frangenti della sua udienza si è finiti per parlare dei servizi in abbonamento, tra cui Xbox Game Pass, e di come Kotick e Activision-Blizzard li vedano.

Sorprendentemente, Kotick si è dichiarato disinteressato al tema:

«Ho un'avversione generale per l'idea di servizi di abbonamento multi-gioco, forse parte di ciò è l'essere a Los Angeles e avere grandi, grandi società di media che spostano i loro contenuti su questi servizi di streaming in abbonamento e i risultati commerciali ne hanno risentito.»

Successivamente, Kotick conferma che non metterebbe Call of Duty su un servizio in abbonamento, e che attualmente Activision non genera entrate da questo tipo di servizi.

Ad una domanda successiva del giudice, Kotick ha affermato che è contemplabile che Activision e Microsoft possano "accettare di non essere d'accordo" su cosa succederà dopo la fusione tra Xbox e Activision-Blizzard.

Contestualmente è stato svelato che l'azienda ha sperimentato con alcuni servizi di streaming, ma non ha intenzione di approfondire questo tipo di business evitando che ci finiscano i propri prodotti.

Questo è davvero un bel colpo di scena, che per altro viaggia con il fatto che Xbox Game Pass ha recentemente aumentato i suoi prezzi.

Nella stessa udienza, Kotick ha anche detto quando arriverà Call of Duty Warzone Mobile, a proposito di espansioni del franchise.