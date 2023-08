Steam offre un nuovo gioco da provare gratis (Among Us incontra Plague Inc.)

A quanto pare è disponibile per il download una nuova demo gratis davvero molto particolare per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva a breve distanza da un altro gioco gratis disponibile su Steam, una visual novel fantasy sicuramente molto interessante.

Questo, senza contare anche gli ultimi sei titoli gratis che vi abbiamo suggerito solo una manciata di ore fa.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di un altro gioco da provare senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlando di Project Planet: creato e pubblicato da Fifth Harbour Studios, si tratta di un party game decisamente unico, pensato come una fusione ideale tra Among Us e Plague Inc..

Mentre un giocatore cerca di porre fine all'umanità nel maggior numero possibile di modi, gli altri utenti cercheranno invece di salvare il pianeta come meglio possono. Attenzione, però: anche la Terra può risultare "vincitrice" nella diatriba.

La funzione multigiocatore è senza dubbio uno punti di forza, e i fan concordano. Un utente Reddit ha dichiarato: «Ho organizzato una festa con gli amici, loro portano le bevande, noi ci occupiamo del cibo e dell'intrattenimento».

Per poter scaricare la demo del gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

