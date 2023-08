PlayStation Plus Extra e Premium, ad agosto arrivano 17 giochi gratis

Sono stati divulgate le 17 nuove aggiunte al pacchetto di giochi gratuiti di PlayStation Plus Extra e Premium, inclusi nell'elenco dei titoli gratuiti accessibili agli iscritti, per il mese di agosto.

Una delle innovazioni che è stata introdotta quando Sony ha rinnovato il proprio servizio PlayStation Plus (è possibile trovare apposite gift card su Amazon) con i recenti livelli di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Durante il mese di luglio c'era già stata una grande infornata di giochi gratis nell'abbonamento, con una lista decisamente importante.

Agosto ha anche una bella sorpresa, perché tra i giochi gratis c'è anche uno dei giochi di ruolo dell'estate. L'altro, insieme a Baldur's Gate 3.

Il catalogo sarà infatti aggiornato a partire dal 15 agosto con i seguenti titoli svelati dal PlayStation Blog.

PS Plus Extra:

Sea of Stars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

PS Plus Premium:

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Come sempre c'è una lista di giochi molto varia, tra piccole gemme e grandi classici, compresi tripla A molto importanti.

Sea of Stars sarà disponibile dal 29 agosto all'interno del catalogo, al day one, mentre tutti gli altri titoli saranno disponibili dal 15 agosto come detto.

Ve ne abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra anteprima, definendolo un «inno accorato ai classici jrpg a turni di oltre vent'anni fa, ma vuole anche modernizzare molte delle meccaniche che hanno sempre tenuto a freno tutti i giocatori non avvezzi alle lungaggini del genere.»

Per recuperare tutti i giochi gratis di ogni lista, tenete sotto mano la nostra guida ai cataloghi dei giochi gratis di ogni tier di abbonamento.