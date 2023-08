Altri 6 giochi gratis su Steam, da ora

Come spesso abbiamo fatto su queste stesse pagine, vi segnaliamo altri 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva a breve distanza da un altro gioco gratis disponibile su Steam, una visual novel fantasy davvero molto particolare da scaricare ora.

Questo, senza contare anche che una nuova promozione di Fanatical vi permette di ottenere un codice gratis per Unity of Command: Stalingrad Campaign su Steam.

Ora, come riportato anche su Twitter, è il turno di elencarvi altri sei titoli da provare con mano gratis. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito:

Project F - un FPS tattico basato su sfide 5 contro 5.

Trans Ops - uno sparatutto tattico in terza persona con 8 diverse modalità di gioco.

Can Strike - uno shooter in cui saremo chiamati a scioperare, affrontando ondate di robot.

Unsorted Horror - una raccolta di 5 brevi giochi horror in prima persona.

Post-Apo Builder Prologue - un gestionale in un mondo post-apocalittico.

Vipertrace - un FPS dai colori saturi in cui dovremo lottare tra le vie di una città metropolitana.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

