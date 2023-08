Steam offre un gioco gratis fantasy davvero particolare

I giochi gratis su PC sono cosa buona e giusta, specie quando invadono cataloghi come quello di Steam: da questo momento potete approfittarne per aggiungere alla vostra raccolta un nuovo titolo.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su Steam, la scorsa settimana vi abbiamo segnalato ben 11 titoli che potete scaricare senza fretta o costi aggiuntivi.

Ma non dimenticatevi di controllare anche gli omaggi di Epic Games Store: avete ancora poche ore a disposizione per riscattare una perla di Devolver Digital.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il nuovo gioco gratis disponibile su Steam è Ballads at Midnight.

La descrizione ufficiale recita: «quando una barda dalla vena sarcastica viene arrestata ed esiliata in un castello abbandonato, si aspetta di essere alla mercé di un vampiro affamato e assetato di sangue. Ben presto scopre che il vampiro, Lucius, non sta morendo di fame: è gravemente annoiato. Potrebbe sopravvivere solo con un tempo preso in prestito, una ballata ogni mezzanotte.»

Si tratta, di fatto, di una intrigante visual novel dai tratti fantasy, sicuramente da provare per gli amanti del genere.

Ballads at Midnight è disponibile per il download su PC tramite Steam senza alcun costo e richiede solo 2 GB di memoria. Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Anche Xbox Game Pass ha deciso, proprio in queste ore, di offrire un'altra gradita sorpresa ai suoi fan iscritti, anche su PC: da questo momento potete infatti scaricare una delle più apprezzate avventure indie di sempre.

Inoltre, Sony ha da poco svelato anche i 17 videogiochi gratis al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023, con gradite sorprese al day one.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.