Steam offre un gioco gratis ispirato ad Assassin's Creed e Sea of Thieves

A partire da ora è disponibile per il download un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti su Steam, da provare senza costi di nessun genere.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro gioco in prova gratuita, più precisamente una fusione tra Among Us e Plague Inc. decisamente interessante.

Questo, senza contare anche gli ultimi sei titoli gratis che vi abbiamo segnalato solo una manciata di giorni fa su queste stesse pagine

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di un altro gioco da provare senza spendere un euro.

Captain Bones è un gioco di pirati open-world che combina aspetti di Sea of Thieves e Assassin's Creed IV: Black Flag, con in più un pizzico di Raft.

La descrizione del gioco su Steam recita: "Captain Bones è un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo aperto piratesco. Devi avere abilità di sopravvivenza per affrontare battaglie navali e cacce al tesoro con la tua ciurma".

La storia segue le vicende del Capitano Bones, il quale ha deciso di girare per il mondo mettendosi però nei guai per colpa di una maledizione, che a quanto pare lo fa finire regolarmente in situazioni davvero complicate.

Per poter provare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui per provare con mano il prologo.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Il gioco in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

