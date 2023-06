Steam Next Fest vi fa provare gratis oltre 1000 giochi, da adesso

Da questo momento è ufficialmente tornata una delle proposte più apprezzate dai giocatori: potrete infatti approfittare dello Steam Next Fest, l'evento che celebra tutti i videogiochi in uscita nei prossimi mesi.

Un'occasione imperdibile per gli utenti PC, dato che sullo store di casa Valve potrete trovare versioni dimostrative gratuite su tantissimi giochi, con oltre 1000 demo disponibili da adesso per il download, senza che sia necessario alcun acquisto.

Nella pagina ufficiale della Steam Next Fest, che troverete al seguente indirizzo, potrete sfogliare facilmente tutte le demo disponibili, scegliendo anche il genere di gioco, lo stile grafico e tanto altro ancora per trovare subito tutti i prodotti più adatti ai vostri interessi.

Tra le demo proposte vi segnaliamo Lies of P — per la verità già rilasciata nelle scorse giornate — Warhaven e Wizard With a Gun, uno dei titoli più interessanti svelati durante il corso dell'ultimo Devolver Direct.

Ma potete trovare anche titoli attesi come l'edizione rimasterizzata di Ghost Trick Detective Fantasma, House Flipper 2 e alcune delle produzioni più intriganti, come Eternights e Sea of Stars.

Naturalmente, dato che sono presenti oltre 1000 demo giocabili totalmente gratis, elencarvele tutte sarebbe davvero impossibile: vi consigliamo dunque di consultare accuratamente il catalogo per poter provare tutti i videogiochi che vi sembrano più affascinanti.

La maggior parte delle versioni dimostrative resterà disponibile fino al 26 giugno: avete dunque circa una settimana di tempo per potervi divertire con tutte le demo gratuite proposte in questa occasione.

Restando in tema di prove gratuite su Steam, proprio negli scorsi giorni vi avevamo segnalato l'arrivo di altri 6 titoli free-to-play sullo store: non si tratta, dunque, di semplici test ma di giochi disponibili totalmente gratis.

Non dimenticatevi inoltre di approfittare di una promozione imperdibile per celebrare il Pride Month: Steam vi permette di riscattare gratis un'esclusiva Xbox, per tutto il mese di giugno.

