Xbox e Steam vi regalano un'esclusiva gratis, solo per questo mese

Xbox ha deciso di festeggiare il mese di giugno proponendo a tutti gli utenti la possibilità di riscattare gratuitamente un'esclusiva pubblicata da Microsoft, con una promozione valida sia su console che su Steam.

Giugno è infatti il Pride Month, mese dedicato alla parità dei diritti di genere: il gioco gratis scelto per celebrare l'iniziativa rinnova una promozione già portata avanti durante lo scorso anno, per un motivo ben preciso.

Da questo momento potete infatti aggiungere gratuitamente alle vostre raccolte su Xbox o Steam — o entrambe, se preferite — Tell Me Why, l'esclusiva narrativa realizzata da Dontnod, autori di Life is Strange (lo trovate su Amazon).

In questa avventura interpreterete i gemelli Tyler e Alyson Ronan, che sfrutteranno il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro infanzia. La particolarità è che questa è una delle primissime produzioni videoludici ad avere per protagonista un personaggio transgender: un gioco scelto dunque assolutamente non a caso e perfetto per celebrare il mese dell'orgoglio LGBTQ+.

Ricordiamo naturalmente che Tell Me Why è disponibile anche su Xbox Game Pass, ma grazie a questa promozione — che non richiede alcun acquisto aggiuntivo — non avrete bisogno di essere iscritti al servizio in abbonamento per poterlo scaricare gratuitamente.

Potete aggiungere da questo momento il titolo alle vostre raccolte Xbox e Steam semplicemente dirigendovi ai seguenti indirizzi ufficiali:

La promozione sarà valida per tutto il mese di giugno, ma una volta aggiunto alle vostre raccolte potrete scaricarlo ogni volta che vorrete, anche dopo la fine del mese.

A proposito di giochi gratis offerti da Xbox, vi ricordiamo che è già disponibile il primo omaggio di Games With Gold. Inoltre, la promozione vi permette di ottenere anche un gioco gratis a sorpresa: vi spieghiamo come ottenerlo nella nostra notizia dedicata.

E se volete approfittare di ulteriori omaggi per divertirvi questo fine settimana, vi segnaliamo che i giochi gratis del weekend di Xbox sono già disponibili.