Steam permette di provare un'altra manciata di giochi gratis

Scavando nel catalogo Steam sono emersi tanti nuovi giochi da provare gratuitamente: parliamo di sei titoli pronti da giocare senza spendere nulla.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro regalo, un grande titolo strategico Sviluppato da Paradox Interactive.

Advertisement

Senza contare che, sempre pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato un'altra sestina di giochi gratis su Steam davvero niente male.

Il primo (che trovate qui) è Cat-aclysm, un gioco d'azione e avventura isometrico in 3D, seguito da Exorsite (qui), uno sparatutto tattico in terza persona.

A seguire, il prologo di Force of Nature 2 (lo trovate qui), cui fa seguito il plaftorm vecchio stile Bee-Man (qui) e Untamed Tactics The Beginning, (scaricabile qui), un gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo procedurale di animali colorati.

Ultimo gioco che vi segnaliamo oggi è il prologo di Cosmic Coliseum (giocabile qui), un action-shooter rouguelite davvero molto particolare.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema, potete riscattare un nuovo gioco gratis sul vostro account Steam, grazie a un nuovo giveaway inaugurato solo nelle scorse ore dallo store Fanatical.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.