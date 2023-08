Steam, i giocatori possono provare gratis un RPG davvero unico

Come ormai vi segnaliamo con regolarità, da ora è disponibile per il download un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva a breve distanza da un altro gioco in prova, un mix tra Among Us e Plague Inc. sicuramente molto interessante.

Questo, senza contare anche gli ultimi sei titoli gratis che vi abbiamo suggerito solo una manciata di giorni fa.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di un altro gioco da provare senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlando di IdleOn, un RPG/MMO che, secondo quanto riportato, diventa più complesso quanto più a lungo lo giochiamo.

Anche se su Steam non mancano di certo i giochi di ruolo, IdleOn si distingue per essere sicuramente molto diverso da titoli concorrenti.

La descrizione del gioco recita: "L'RPG in cui tutti i tuoi personaggi continuano a livellare da dove li hai lasciati! Scegli classi e alberi delle abilità mentre salgono di livello e spendi il loro bottino per ottenere più potere! Sconfiggere i Boss Mondiali sblocca nuove abilità di gameplay".

Per poter provare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Il gioco in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema giochi gratis, è tempo di mettere mano a titoli di Xbox Game Pass nuovi di zecca, con i giochi della seconda metà di agosto 2023, svelati nelle scorse ore da Microsoft.

Ma non solo: da poco Sony ha svelato anche i 17 titoli gratis aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium ad agosto.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.