Steam Deck va a ruba, ma per giocare cosa? Ecco i più giocati di novembre

Sebbene siano arrivate sul mercato delle concorrenti sempre più agguerrite (pensiamo ad ASUS ROG Ally e a Lenovo Legion Go, i due esempi più recenti), Steam Deck rimane al centro dei desideri dei videogiocatori, soprattutto con il recentissimo modello Steam Deck OLED – che, di fatto, ha messo una pezza ai problemi di display e di batteria che erano stati ritenuti deludenti nella versione precedente.

Non sorprende allora che, come vi abbiamo raccontato, la nuova Deck sia andata a ruba (ma stavolta senza problemi di scorte) – anche perché ha tenuto prezzi praticamente invariati rispetto al modello LCD, aumentando però l'archiviazione interna – e che risulti tutt'ora l'articolo più venduto su Steam, peraltro in top 100 sul catalogo online da ormai 92 settimane.

Advertisement

Ma a cosa giocano gli utenti su Steam Deck? A giudicare dalla classifica dei più giocati di novembre 2023, si direbbe a un bel po' di cose – compresi soprattutto i grossi giochi AAA, che molti a volte hanno paura non possano offrire un'esperienza godibile su un 7".

Sul profilo Twitter ufficiale di Deck, Valve ha infatti pubblicato la classifica dello scorso mese, confermando che Baldur's Gate III è amatissimo tra gli utenti della handheld.

A incalzarlo è Cyberpunk 2077, ora rinfrescato anche dall'arrivo di Phantom Liberty e dell'aggiornamento 2.0, mentre chiude il podio il recente Diablo IV.

I più giocati su Steam Deck - novembre 2023

Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Diablo IV Elden Ring Stardew Valley Dave the Diver Vampire Survivors Red Dead Redemption 2 GTA V Coral Island The Binding of Isaac: Rebirth Risk of Rain Returns Hogwarts Legacy The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Hades Slay the Spire Monster Hunter: World Brotato Fallout 4 The Witcher 3: Wild Hunt

Come potete vedere, insomma, c'è davvero di tutto – e giochi come Dave the Diver, Vampire Survivors e Coral Island, tra le produzioni certo non fotorealistiche, sono davvero perfetti goduti su una piattaforma handheld.

Nei giorni scorsi, anche io ho ricevuto Steam Deck OLED (potete vedere il mio unboxing e le impressioni a caldissimo nel video in embed nel corpo di questo articolo) e sarà molto interessante metterla a confronto con il modello originale, uscito a febbraio 2022. Ve ne parlerò indubbiamente su queste pagine.

Nei mesi, Valve non ha mai fatto mancare supporto costante alla sua piattaforma handheld, aggiungendo sempre nuove feature al suo SteamOS – che sono valide anche per il modello LCD, tra cui la possibilità di gestire in modo molto più ricco lo spettro di colori mostrati sul display.

Se siete interessati, potete scoprire di più su Steam Deck sul sito ufficiale. Per il confronto tra il modello OLED e quello LCD c'è già la nostra guida, mentre per la recensione dedicata a chi viene dal mondo console (solo del modello originale, per ora), fate riferimento a questo articolo. Sul nostro sito gemello Tom's Hardware trovate già quella del modello OLED.