Steam Deck OLED fa il boom di vendite (e fa quasi cadere Steam)

Che ci fosse grande fermento intorno alla nuova Steam Deck OLED – che è di fatto la "mid-gen" della piattaforma handheld di Valve – era stato chiaro fin da subito. Che ce ne fosse così tanto da far singhiozzare Steam e paralizzarlo per diversi minuti, rendendo impossibile completare qualsiasi acquisto, non proprio.

Eppure, lo scorso giovedì, quando Deck OLED è diventata disponibile all'acquisto, sono tantissime le persone che si sono fiondate sulle pagine del catalogo Valve per comprarne una, complice l'esaurimento di scorte durato mesi quando avvenne il lancio del modello originale.

Inoltre, il fatto che sia stata proposta una limited edition solo per i mercati americani, con una particolare scocca traslucida con accenti arancioni, ha reso le cose anche più spinose – poiché sia chi era interessato ad averla, sia chi magari era interessato a prenderla e rivenderla prima che andasse esaurita, ha cercato di completare l'acquisto.

Il boom di persone che hanno tentato di comprare un modello di OLED è stato così improvviso che Steam ha sussultato e ha iniziato a restituire pagine di errore, rendendo impossibile a chiunque proseguire oltre il carrello. Valve si è fatta carico del problema, cercando di risolverlo – e la situazione è tornata alla normalità nel giro di un'oretta.

Anche Geoff Keighley, il noto conduttore dei The Game Awards, aveva segnalato di non riuscire ad acquistare una Steam Deck OLED a causa dei problemi tecnici in cui Steam era incappato per le troppe transazioni improvvise:

Inizialmente, l'acquisto di Steam Deck OLED indicava tempi di consegna tra 3-5 giorni lavorativi, mentre ora le scorte sono passate a una disponibilità tra 6-10 giorni lavorativi. Le diverse versioni della handheld non sono andate sold-out come nel caso del modello originale, di cui non erano state prodotte sufficienti scorte e i nuovi esemplari faticavano ad arrivare a causa della crisi dei semiconduttori.

Questo, ricorderete, aveva portato Valve a indire delle liste di attesa lunghe mesi: un problema che non dovrebbe ripresentarsi, assicura stavolta il produttore, che evidentemente si è mosso con sufficiente anticipo ed è sicuro di riuscire a far fronte alla domande per Deck OLED. Server permettendo.

Leggi anche Steam Deck vs Steam Deck OLED: cosa cambia e prezzi

Effettivamente, consultando la classifica dei prodotti più venduti su Steam, non sorprende vedere che Steam Deck OLED è schizzata subito in testa, precedendo anche best-seller del momento come Call of Duty: Modern Warfare 3 e Baldur's Gate III. Insomma, il mercato delle handheld non solo è in fermento – pensate anche al recente lancio di Lenovo Legion Go – ma sembra attirare sempre più giocatori.

Steam Deck OLED, che ha un prezzo che parte da 569 euro per il taglio da 512 GB, propone un display OLED più grande rispetto al modello precedente, oltre a una batteria migliorata da 50 Whr (era da 40 nel precedente). Questo, insieme al fatto che il display consumi meno nonostante arrivi fino a 90 Hz di refresh rate, rende la piattaforma anche più duratura per chi spera di giocare fuori casa.

Il lancio del nuovo modello ha anche portato a un taglio di prezzo notevole per la vecchia Steam Deck: ora si può entrare nel mondo di Deck con 419 euro per il modello da 256 GB, ma fino a esaurimento scorte si può comprare anche il modello originale da 64 GB a 369 euro, o quello da 512 GB a 469 euro.

Se venite dal mondo delle console, che è il principale focus di SpazioGames, e volete sapere quale sarà la vostra esperienza d'uso con Steam Deck, trovate sul nostro sito la video recensione completa, pensata proprio per voi.

Sul nostro sito gemello Tom's Hardware potete già trovare anche la recensione di Steam Deck OLED, se volete approfondire le differenze tecniche tra i due modelli.