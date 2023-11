Lenovo Legion Go | Prezzo, specifiche, uscita

Da qualche giorno abbiamo visto l'arrivo sul mercato di Lenovo Legion Go, l'ambiziosa handheld di casa Lenovo che lancia il guanto di sfida a Steam Deck e, soprattutto, ad ASUS ROG Ally, che aveva invece fatto il suo esordio qualche mese fa.

Parliamo di un vero e proprio PC handheld pensato per videogiocare che, come la macchina di ASUS (qui la nostra video recensione) consente di acquistare e scaricare i giochi da qualsiasi client possa girare su Windows, senza più il bisogno di comprare un PC desktop o un notebook dedicato.

Quali sono le peculiarità di Lenovo Legion Go e le cose da sapere se state valutando di acquistarla? Cosa la differenzia rispetto alle altre handheld sul mercato?

La sto testando da qualche giorno e in questo articolo vediamo punto per punto quello che dovete sapere su questa handheld.

Tutto su Lenovo Legion Go

Cos'è e come funziona Legion Go

Come accennato, immaginate Legion Go come un computer da gioco con la forma di una console portatile. Ha di sicuro delle dimensioni maggiori rispetto alle altre proposte sul mercato, ma questo la rende anche a suo modo unica.

Legion Go permette infatti di giocare tutti i titoli che possono girare su Windows sposando a questo un display da 8,8" in QHD, sensibilmente più grande rispetto ai 7" previsti sia da Steam Deck che da ROG Ally.

Questo rende la proposta di Lenovo anche più pesante e più ingombrante, ma per quanto riguarda l'ergonomia c'è una differenza importante: i controller di Legion Go si possono estrarre e staccare, esattamente come i Joy-Con di Nintendo Switch.

La peculiarità di Legion Go è la possibilità di staccare i controller, come si fa con quelli di Nintendo Switch.

Se, quindi, Steam Deck e ROG Ally si utilizzano come un corpo unico, nel caso di Legion Go è anche possibile staccare i controller, poggiarla su un tavolo (o sulle vostre gambe, che è come la uso io) e giocare senza doverne sostenere il peso con le vostre mani, affaticando i polsi.

È possibile scollegare i controller premendo un apposito bottone sul retro di entrambi e facendoli scorrere verso il basso. Una volta fatto, rimangono collegati via wireless a Legion Go, permettendo di giocare.

A questo si somma il fatto che il controller destro possa trasformarsi in un mouse: questo permette un uso più rapido dell'interfaccia di Windows, non comodissima sul touchscreen di ROG Ally. È inoltre presente un trackpad sul controller destro, che a sua volta permette di controllare il cursore – o che può sostituire in molti casi lo stick destro mentre giocate.

L'idea del controller che si trasforma in mouse è pensata soprattutto per aiutare la mira negli shooter (si utilizza come se fosse un mouse verticale), ma sono curiosa di testarla anche su RTS e gestionali, che non sempre vanno d'accordo con le handheld.

Insomma, l'idea di Legion Go è quella di offrire molteplici approcci in un unico corpo che, per quanto ingombrante e pesante, cerca di adattarsi a gusti e necessità differenti.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Legion Go monta un chip AMD che le consente (come nel caso di ROG Ally) di eseguire anche giochi molto recenti, come Starfield o Alan Wake II.

A questo affianca un display che arriva fino a 1600p e che, se da un lato offre più possibilità di scelta per la risoluzione a cui far girare un gioco, dall'altro può consumare rapidamente la batteria – comunque più grande di quella delle dirette concorrenti.

Di seguito, la scheda tecnica completa.

Sistema operativo Windows 11 Dimensioni • Solo corpo: 2,01 x 21 x 13,1 cm

• Con controller: 4,07 x 29,88 x 13,1 cm Peso • Solo corpo: 640 grammi

• Con controller: 854 grammi CPU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 core, 16 thread, fino a 5.1GHz, 16MB L3 cache) GPU AMD RDNA 3 Graphics (12 core nel modello con Ryzen Z1 Extreme) RAM 16GB LPDDR5x 7500Mhz Archiviazione 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 SSD Batteria • 2 celle 49,2 Wh

• Batteria controller: 900 mAh Display • Schermo IPS 8.8" 16:10 aspect ratio

• Quad HD+ (2560x1600), 97% DCI-P3, 500 nits

• Refresh rate da 144Hz refresh rate

• Touchscreen Porte e slot • 2 x USB C 4.0

• Jack cuffie-microfono 3,5 mm

• Slot Micro SD fino a 2 TB Controller • Due controller estraibili

• D-Pad

• Joystick con sensore a effetto Hall

• 6 pulsanti presa assegnabili

• Rotellina del mouse

• Sensore del mouse

• Trackpad

• Giroscopio IMU a 6 assi Altre specifiche • Connessione Wi-Fi 6E 802.11AX (2 x 2)

• Bluetooth 5.1

In altri mercati è stato lanciato anche un modello con 1 TB di archiviazione interna. In Italia, al momento, abbiamo vista solo il modello da 512 GB.

Che giochi girano su Lenovo Legion Go?

Come nel caso di ROG Ally, Legion Go gira su sistema operativo Windows 11. Questo significa che, potenzialmente, tutti i giochi che possono essere eseguiti su Windows – e i clienti che li ospitano – possono essere eseguiti anche su Legion Go.

Inoltre, la handheld ha un suo hub specifico, chiamato Legion Space, da cui è possibile richiamare velocemente tutti i giochi installati o modificare le impostazioni tecniche della console (come refresh rate, risparmio della batteria).

Dall'interno di Legion Space (che al momento non è in italiano) è possibile accedere rapidamente all'avvio o al download di client come:

Xbox (compreso PC Game Pass e il download dei suoi giochi)

Epic Games Store

Ubisoft Connect

Steam

GOG

Rockstar Social Club

Giants Software hub

Come detto, è tuttavia possibile installare qualsiasi applicazione e hub preferiate, compresi eventuali emulatori per le vostre vecchie console. Legion Go è a tutti gli effetti un PC portatile con Windows.

Posso installare una Micro SD?

Come nel caso di Steam Deck e ROG Ally, Lenovo Legion Go permette di ampliare l'archiviazione del suo SSD interno sfruttando uno slot per micro SD.

In questo caso, lo slot è stato saggiamente disposto lontano dalle bocchette di ventilazione (che hanno causato problemi su ROG Ally) e permette di inserire micro SD fino a 2 TB.

Ricordate che una micro SD formattata per installare i vostri giochi non può contenere altri dati. Idealmente, inoltre, non è possibile utilizzare la stessa micro SD per Lenovo Legion GO e magari Steam Deck e Nintendo Switch, senza prima formattarla. La raccomandazione è quella di inserirla, formattarla e lasciarla nel suo slot.

Quanto costa

In Italia è stato lanciato solo il modello con 512 GB di SSD, proposto al costo di listino di 799 euro. Al momento non ci sono notizie per un lancio anche sul nostro mercato della variante da 1 TB, che è invece arrivata sul mercato statunitense.

799 euro | Legion Go da 512 GB

Il prezzo è allineato a quello a cui è proposta ROG Ally che, a parità di chip, RAM e archiviazione, ha però un display sensibilmente più piccolo e non include una borsa per il trasporto (si acquista a parte a 49 euro di listino), che è inclusa nella confezione di Legion Go.

È invece più alto del prezzo di tutti i modelli di Steam Deck, che però ha specifiche meno potenti rispetto alla scheda tecnica per cui ha optato Lenovo.

Per riassumere in breve:

Lenovo Legion Go Steam Deck ASUS ROG Ally (Z1 Extreme) 799 euro Da 419 a 679 euro 799 euro Custodia inclusa Custodia inclusa Custodia non inclusa Display 16:10 8,8" 2560x1600 Display 16:10 7" 1280x800 Display 16:9 7" 1920x1080 3 mesi di Game Pass inclusi -- 3 mesi di Game Pass inclusi

Uscita, tempi di consegna e dove si compra

Lenovo Legion Go è disponibile in Italia dal 31 ottobre. Al momento, tuttavia, è possibile acquistarla solo sul sito ufficiale di Lenovo, dove le scorte – quando disponibili – si esauriscono rapidamente.

Potete tenerne d'occhio la disponibilità a questa pagina.

Nel mio caso, avevo pre-ordinato Go prima del lancio e, una volta avvenuta la spedizione, l'ho ricevuta tramite corriere UPS entro cinque giorni (con consegna su un'isola, che di solito richiede tempi leggermente più lunghi).

Questo articolo sarà aggiornato in futuro con ulteriori dettagli e risposte relative alla handheld di casa Lenovo.