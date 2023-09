Steam Deck 2 arriverà a breve? Risponde Valve

L'arrivo di Steam Deck è stato una piacevole sorpresa, sebbene ora continuano a emergere novità circa l'eventuale successore della piattaforma handheld di Valve.

Visto anche l'arrivo di Lenovo Legion Go, possiamo dire che il mercato sta iniziando a riempirsi di console concorrenti.

Alcune di queste, come ad esempio anche ASUS ROG Ally (che trovate su Amazon), sono decisamente più potenti di Deck, la quale resta attualmente un'ottima opzione per il suo rapporto qualità-prezzo.

Ora, però, come riportato anche da VGC, Valve non prevede di lanciare Steam Deck 2 nei prossimi due anni.

Questo, stando al coder di Valve Pierre-Lou Griffais:«Al momento guardiamo a questo obiettivo di prestazioni che abbiamo come obiettivo stabile per un paio d'anni», ha dichiarato alla CNBC.

«Pensiamo che sia un punto di forza in termini di possibilità di giocare a tutte le esperienze di questa nuova generazione e finora le nuove uscite stanno dando vita a grandi esperienze su Steam Deck».

E ancora: «Ovviamente stiamo lavorando con gli sviluppatori sulle future versioni e stiamo monitorando il feedback, ma finora credo che la potenza sia stata piuttosto buona».

Griffais ha inoltre dichiarato a The Verge: «Per noi è importante che il Deck offra un obiettivo fisso di prestazioni per gli sviluppatori e che il messaggio ai clienti sia semplice: ogni Deck può giocare agli stessi titoli. Per questo motivo, non intendiamo cambiare il livello di prestazioni con leggerezza, e vogliamo farlo solo quando c'è un aumento abbastanza significativo da ottenere.»

«Inoltre, non vogliamo che l'aumento delle prestazioni comporti un costo significativo per l'efficienza energetica e la durata della batteria», ha aggiunto. «Non prevedo che un tale salto sia possibile nei prossimi due anni, ma stiamo comunque monitorando da vicino le innovazioni nelle architetture e nei processi di fabbricazione per vedere dove si va a parare».

I suoi commenti fanno eco a quelli del progettista di Valve Lawrence Yang, che a febbraio ha dichiarato a Rock Paper Shotgun che un vero e proprio Deck next-gen con un significativo aumento di potenza non arriverà prima di qualche anno.

Vi ricordiamo che Steam Deck, come spiegato nella video recensione, può essere un'ottima opzione per chi arriva dalle console, più che altro perché tramite SteamOS funziona praticamente come una console.

Ma non solo: se volete un confronto tra Deck e ROG Ally per capire le differenze tra la macchina di Valve e una handheld con Windows, ovviamente ci abbiamo già pensato.

Inoltre, vi ricordiamo anche che da qualche tempo Valve ha lanciato anche la vendita di Deck ricondizionate.