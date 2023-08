Valve ora vende Steam Deck ricondizionate a prezzi molto bassi

Dallo scorso mese di ottobre, Steam Deck è diventata disponibile con facilità, mentre dal lancio di febbraio 2022 gli interessati avevano dovuto prenotarla e attendere pazientemente lo smaltimento della coda, per riceverla.

Da quando ha iniziato a marciare a pieno regime, però, la piattaforma handheld di casa Valve si è fatta valere, anche con ulteriori proposte sul mercato più potenti di lei, conquistando molti videogiocatori.

E se già il prezzo era una sua grande attrattiva, considerando che parliamo comunque di un PC da gaming handheld, per quanto orientato a far girare i giochi sul suo display a 800p, ora sarà possibile comprare Steam Deck a prezzi anche più bassi con il ricondizionato ufficiale fornito da Valve.

Il produttore ha infatti inserito in catalogo anche le Deck ricondizionate: significa che sono modelli rimessi a nuovo e testati proprio da Valve, che ne certifica il funzionamento prima di rimetterli in vendita e per i quali viene fornito un anno di garanzia.

In questo caso, come immaginerete, i prezzi sono anche più bassi rispetto a quelli dei modelli nuovi. Si parla infatti di:

339 euro per il modello base da 64 GB (nuovo costa 419 euro)

per il modello base da 64 GB (nuovo costa 419 euro) 439 euro per il modello da 256 GB (nuovo costa 549 euro)

per il modello da 256 GB (nuovo costa 549 euro) 539 euro per il modello da 512 GB (nuovo costa 679 euro)

In merito alla qualità di queste Steam Deck, Valve sottolinea:

«Tutte le unità ricondizionate soddisfano o addirittura superano gli standard di prestazioni delle nuove unità in vendita. Sebbene possano presentare lievi imperfezioni estetiche, offrono un'esperienza di gioco affidabile e di alta qualità a un costo inferiore».

Precisa inoltre che tutti i ricondizionati hanno la stessa garanzia dei modelli nuovi, includono l'alimentatore testato e ricondizionato a sua volta e anche la custodia per Steam Deck, come la trovereste su un modello intonso.

Si tratta insomma di un'opzione molto interessante, anche perché le dirette concorrenti sul mercato già da prima avevano un costo molto più alto rispetto a Deck (pensiamo ai 799 euro di ASUS ROG Ally, senza scomodare i prezzi dei modelli di Ayaneo sopra i 1000 euro). Con anche la possibilità di acquistare i ricondizionati, ora Steam Deck potrebbe attrarre a sé ulteriori giocatori, che magari prima non erano convinti di voler affrontare la spesa.

