Lenovo Legion Go è ufficiale: ecco prezzo e data del rivale di Steam Deck

Dopo il debutto sul mercato di Asus ROG Ally, un nuovo concorrente di Steam Deck è in arrivo: Lenovo ha infatti presentato ufficialmente Legion Go, ibrido tra PC e console portatile pensato per il gaming in mobilità e con sistema operativo Windows 11.

A differenza delle precedenti piattaforme portatili, Lenovo ha deciso di ispirarsi più da vicino a Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), proponendo due controller scorrevoli e separabili, proprio come i Joy-Con della console Nintendo.

I leak emersi nelle scorse giornate sono stati confermati: come segnalato da Dexerto, la compagnia ha infatti ribadito in via ufficiale tutte le specifiche, anticipando anche che l'uscita è prevista per il 31 ottobre 2023 al prezzo di 799€.

Un prezzo dunque in linea con quello del concorrente ASUS ROG Ally e ovviamente più elevato rispetto alle proposte di Steam Deck, ma giustificate da un assetto votato ai fan in cerca di prestazioni gaming superiori, con il pieno supporto a Windows 11.

Lenovo Legion Go presenta infatti un display 8.8" a 1600p, con un refresh rate di 144hz, ma anche i già citati controller simili ai Joy-Con denominati "Legion TrueStrike" con Joystick Hall Effect e senza alcun problema di drifting.

Il processore utilizzato è l'AMD Ryzen Z1 Extreme con grafica AMD RDNA, che presenterà ulteriori benefici dopo il lancio di FSR 3. Lenovo Legion Go ha anche pensato alla batteria, solitamente grosso tallone d'Achille degli ibridi tra PC e console portatili: avrà una capacità di 49.2Wh e una velocità di ricarica che la riporterà al 70% in soli 30 minuti.

Inutile sottolineare quanto si tratti di un prodotto che i giocatori PC potrebbero voler tenere d'occhio per giocare in portabilità, in attesa ovviamente di poterla provare con mano e scoprire se le promesse saranno mantenute.

Nel frattempo, se non volete aspettare e siete indecisi su cosa acquistare tra Steam Deck e Asus ROG Ally, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato.

Ovviamente un fattore da non sottovalutare per la scelta della vostra periferica sarà il prezzo: Steam Deck non solo è più conveniente rispetto alle sue concorrenti, ma potrebbe arrivare a costarvi anche meno grazie ai prodotti ricondizionati ufficiali.