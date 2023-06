Steam, c'è un gioco gratis che è essenzialmente "Pokémon PC"

Se siete amanti dei Pokémon e, soprattutto, non riuscite a dire no a un gioco gratis, Steam ha qualcosa che per voi.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un'altra sestina di giochi gratis sul catalogo Valve davvero niente male.

Advertisement

Senza contare la possibilità di mettere mano a un grande sparatutto in soggettiva a soli 3 euro, ma per poco tempo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Temtem Showdown - sviluppato da Crema e pubblicato da Humble Bundle - è giocabile da ora senza costi di alcun genere.

Si tratta dello spin-off di Temtem, un MMORPG nato come campagna Kickstarter nel 2018, prima di arrivare come titolo ad accesso anticipato nel 2020 per PC e PS5 e nella sua forma finale nel 2022 anche su altre piattaforme.

Se avete voglia di giocare a un clone decente di Pokémon, il suddetto Temtem Showdown è gratis e non prevede acquisti in-game o microtransazioni di sorta, cosa questa che lo rendende quindi totalmente gratuito al 100%.

In Temtem: Showdown, i giocatori si tufferanno nell'azione competitiva di un simulatore di battaglia multigiocatore gratuito, in cui potranno mettere in piedi una squadra in pochi secondi e lanciarvi in partite classificate con giocatori di tutto il mondo.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e iniziare a giocarci.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante. Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Restando in tema giochi gratuiti, vi ricordiamo anche che i nuovi titoli offerti da Xbox Game Pass sono già disponibili per il download, da adesso: ecco la lista completa.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.