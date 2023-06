Xbox Game Pass, disponibili 2 nuovi giochi gratis da ora

Da questo momento sono già ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da Xbox Game Pass: gli utenti iscritti al servizio possono già scaricare due nuovi omaggi senza alcun costo aggiuntivo.

L'abbonamento è ormai diventato quasi indispensabile per i fan su Xbox, considerando che tra i numerosi vantaggi vi è un catalogo di titoli gratuiti in costante aggiornamento (lo trovate su Amazon).

Siamo ormai vicini agli ultimi update mensili di Xbox Game Pass, ma Microsoft ha deciso di sorprendere i propri utenti con due titoli già scaricabili su console Xbox e PC, oltre che giocabili in cloud gaming: si tratta di Bramble The Mountain King e F.I.S.T. Forged In Shadow Torch.

Bramble The Mountain King è un'avventura cupa ispirata dalle fiabe nordiche: dovrete esplorare la splendida omonima terra di Bramble e affrontare pericolosi combattenti per salvare la vostra sorella.

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch è invece ambientato in un mondo diesel-punk: si tratta di un metroidvania in cui interpreterete un coniglio pronto a indossare nuovamente il suo pugno meccanico per combattere contro i suoi oppressori.

Come vi anticipavamo in precedenza, entrambi i titoli gratuiti sono disponibili su tutti i piani in abbonamento di Xbox Game Pass, ma dobbiamo segnalare che F.I.S.T. è giocabile solo sulle console next-gen Xbox Series X|S.

L'ultimo gioco gratuito del mese uscirà il 29 giugno 2023: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità relative al catalogo.

Nel frattempo, vi ricordiamo di tenere d'occhio anche la lista di giochi gratis in uscita: ben 6 titoli abbandoneranno il servizio tra pochi giorni.

Se non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, vi consigliamo di approfittarne fin da subito: Microsoft ha infatti annunciato l'intenzione di aumentare il prezzo a breve.

Una scelta che, comprensibilmente, non ha esattamente trovato il favore del pubblico, con alcuni utenti che sono arrivati a definirla addirittura "imbarazzante".