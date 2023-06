Altri sei giochi gratis su Steam, da adesso

Iniziare la settimana con una manciata di giochi gratis è cosa buona e giusta e a quanto pare Steam ha qualcosa che fa per voi.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un weekend appena trascorso davvero ricco, con tre titoli tutti da provare.

Senza contare che, sempre pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato un'altra sestina di giochi gratis su Steam davvero niente male.

Ora, nelle ultime giornate sono sbarcati su Steam un sacco di nuovi titoli gratuiti (via GamingBible).

Prima di tutto abbiamo Let's School: Homeroom, che consente di giocare le prime ore del nuovo gioco simulativo di costruzione di una vera e propria scuola. Dategli un'occhiata qui.

Il secondo è il prologo di Survival & Horror: Hangman's Rope. Questo sparatutto horror in prima persona si svolge in una città maledetta del selvaggio West piena di oscuri segreti. Scopritelo qui.

The Archipelago Promise è invece un gioco di sopravvivenza open-world in cui vestirete i panni di un marinaio che cerca di ricongiungersi con il fratello perduto. Il gioco completo è disponibile qui.

A seguire abbiamo anche War Gun è un FPS multiplayer in cui dovrete sfidare altri giocatori in una varietà di mappe e modalità di gioco. Potete dargli un'occhiata qui.

Downbass Warriors: Heroes of Maydamn è anch'esso un FPS, ma è attualmente in accesso anticipato e avete modo di provarlo qui.

Infine, Home Sweet Home: Online è un gioco di battaglie horror multiplayer 4v4, in cui i giocatori devono sfidarsi e raccogliere anime. Alla fine della partita, la squadra con il maggior numero di anime vince. Potete giocarci qui.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

