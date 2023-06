Steam vi offre un grande FPS a circa 3 euro, ma per poco

Steam ha da poco messo in offerta uno storico sparatutto in soggettiva, disponibile per pochi giorni a un prezzo davvero ridicolo: stiamo parlando di Bulletstorm.

Uscito nel 2011 e sviluppato da People Can Fly, il gioco si è rivelato essere un FPS vibrante e divertente, esattamente il tipo di gioco che ci si aspetterebbe dallo studio che ha creato Painkiller e ha lavorato a Gears of War.

Dotato di armi fuori di testa, un protagonista volgare e fuori dagli schemi come Grayson Hunt e persino un "trailer" giocabile che parodiava acutamente Call of Duty e Battlefield, Bulletstorm era sicuramente una ventata di aria fresca.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, in vista dei saldi estivi di Steam lo sparatutto in questione è disponibile a soli 3 euro (3.69, per l'esattezza). Se ci state facendo un pensierino vi basterà cliccare a questo indirizzo per mettere le mani su Bulletstorm Full Clip Edition.

La descrizione ufficiale recita:

Impersona Grayson Hunt dopo che un atterraggio di emergenza su un vecchio pianeta di svago lo obbliga a una scelta: sopravvivere o vendicarsi. Compi omicidi magistrali con il sistema di combattimento unico di Bulletstorm, che ti premia per realizzare gli omicidi più efferati e creativi.

Purtroppo, nonostante le ottime recensioni, Bulletstorm ha avuto problemi di vendite e un sequel non ha quindi mai visto la luce. Tuttavia, di recente è stata annunciata una remaster VR del gioco per PC e Quest, quindi non è da escludere un ritorno di fiamma verso il franchise.

Attenzione, però: lo sconto del 90% sul gioco di People Can Fly è disponibile solo fino al 29 giugno, quando inizieranno i saldi estivi di Steam.

Quindi, se non avete mai giocato a Bulletstorm o magari avete solo intenzione di lanciarvi all'avventura per una seconda volta, non perdete questa occasione.

