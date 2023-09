Starfield vende anche in edizione fisica e supera Hogwarts Legacy

Starfield rappresenta la prova finale di Xbox Game Pass che, dalla sua nascita, ha dalla sua senz'altro la proprietà intellettuale più importante di sempre. Ma i dati di venduta dimostrano che anche in edizione fisica se la sta cavando bene.

Quella che trovate anche su Amazon, per intenderci, e che a quanto pare è stata presa d'assalto allo stesso modo come la versione su Xbox Game Pass.

Starfield si è infatti rivelato il miglior lancio di sempre di Bethesda, che essendo sulla prima nuova IP dello studio dopo 25 anni è un risultato ancora più notevole.

Con la spinta che ha avuto è riuscito anche a superare l'ingombrante Skyrim, visto che ora non è più l'epopea fantasy la più popolare su Steam.

Per molti il successo di Starfield è dovuto principalmente a Xbox Game Pass e non ci sentiamo nemmeno di dare troppo contro a questa teoria. Tuttavia, come dimostrano i dati di vendita settimanali, le copie fisiche del titolo Bethesda non sono di certo rimaste sugli scaffali.

Come riporta Games Industry, Bethesda ha debuttato al primo posto con la sua nuova IP nelle vendite videoludiche in edizione fisica.

Insieme ad altri tre titoli inediti pubblicati nello stesso periodo, ovvero NBA 2K24, Fae Farm e Crime Boss: Rockay City, Starfield ha debuttato direttamente al primo posto con più copie vendute su Xbox che su PC.

Ecco la classifica delle vendite della scorsa settimana:

Starfield Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 Ultimate The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NBA 2K24 Grand Theft Auto V Fae Farm Minecraft (Nintendo Switch)

La produzione Bethesda ha superato anche Hogwarts Legacy che continua a vendere ininterrottamente dalla sua uscita quasi, a dimostrazione di un altro successo.

Il lancio di Starfield si può considerare quindi un vero successo, nonostante il titolo sia stato bersagliato dal solito review bombing su Steam che, a questo punto, dimostra ulteriormente la sua inutilità.