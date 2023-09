Starfield è un successo ed ora ha superato anche Skyrim

Starfield è la prima nuova IP di Bethesda dopo 25 anni e, in un lancio che si è rivelato ottimo, ora è ufficialmente più popolare anche di Skyrim.

Il titolo fantascientifico, che trovate anche su Amazon, ha vinto per adesso una bella scommessa anche relativamente al fatto che si tratta di un'esclusiva console Xbox.

Quello di Starfield è stato infatti il miglior lancio di un gioco di Bethesda di sempre, senz'altro anche grazie al supporto di Xbox Game Pass che ha spinto inevitabilmente molti più giocatori a provare il titolo.

E, con buona pace di chi sta facendo review bombing su Metacritic facendo abbassare il punteggio complessivo, ora Starfield ha superato Skyrim su Steam.

Come riporta PC GamesN, il picco di giocatori simultanei sulla piattaforma di Valve ha superato il già altissimo picco di Skyrim che negli anni non è stato affatto abbandonato dai giocatori.

Dal lancio in accesso anticipato, Starfield ha accumulato 313.993 giocatori simultanei al suo picco attuale, battendo i 287.411 giocatori di Skyrim raggiunto 12 anni fa da Bethesda.

Sebbene il picco di Fallout 4 sia ancora il più alto in assoluto, con 472.962 giocatori, superare l'epopea fantasy è un risultato importantissimo vista l'importanza mediatica che Skyrim ha sempre avuto nel mondo dei videogiochi.

Le statistiche di SteamDB riportano questo successo eccezionale, sicuramente aiutato dal citato Xbox Game Pass, ma senza dubbio importante per una nuova IP e che crea un precedente di successo per l'abbonamento di Microsoft.

In generale Starfield ha conquistato davvero i giocatori, come racconta anche David Jaffe per cui è addirittura «il miglior single player mai giocato», in un entusiasmo davvero notevole.

Con oltre 600 mod già all'attivo sta anche piacendo sicuramente ai giocatori che amano metterci le mani sopra. In attesa del progetto su Indiana Jones che, nel 2024, dovrebbe tornare a far parlare di sé.