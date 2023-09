Dopo mesi dal lancio, Hogwarts Legacy è ancora tra i giochi più venduti

Hogwarts Legacy è senz'altro uno dei protagonisti dell'anno, nonostante le tantissime uscite videoludiche, perché giusto la settimana scorsa è tornato in cima alle classifiche dei giochi più venduti.

Il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter, che nel frattempo ha fatto la sua parte sulla vecchia generazione di console (trovate il porting su Amazon), continua ad essere a dir poco apprezzato e venduto.

Advertisement

Dopo la prima release, infatti, Hogwarts Legacy è arrivato successivamente su PlayStation 4 e Xbox One, diventando immediatamente un altro successo con sorpresa probabilmente di nessuno.

E a pochi giorni dall'uscita definitiva di Starfield, che c'è chi ha già finito in tempi record nella versione ad accesso anticipato, il titolo di Warner Bros si prende una nuova soddisfazione.

Come riporta Games Industry, infatti, Hogwarts Legacy ha avuto un'impennata del 228% nelle vendite settimanali nel Regno Unito.

I dati sono ovviamente supportati da una serie di promozioni dei rivenditori che ha aiutato il gioco a tornare in vetta.

Ecco la classifica dei videogiochi più venduti in edizione fisica nel Regno Unito nella scorsa settimana:

Hogwarts Legacy Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Armored Core VI: Fires of Rubicon Mortal Kombat 11 Ultimate Starfield Premium Edition Upgrade Grand Theft Auto V Minecraft (Nintendo Switch) FIFA 23

Se non altro Starfield ha debuttato direttamente al 7° posto con l'upgrade all'edizione premium, venduta in formato fisico, in attesa della release ufficiale del 6 settembre.

Parlando di ultime uscite, Armored Core VI: Fires of Rubicon ha debuttato al primo posto al lancio, per poi scendere in quinta posizione la scorsa settimana.

Un altro videogioco che non vuole saperne di rimanere in disparte è Grand Theft Auto V , che i giocatori stanno continuando a comprare con foga in ogni sua versione.