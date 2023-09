Le recensioni di Starfield su Steam crollano dopo il lancio

La media voto di Starfield si è rivelata essere molto alta in occasione del lancio, anche se su Steam la situazione sta un po' "peggiorando" (notare le virgolette).

Il titolo Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha ricevuto un'infornata di review a livello internazionale perlopiù positive.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, nonostante gli hater si siano ritrovati per fare sistematicamente crollare il punteggio degli utenti su Metacritic, le recensioni di Starfield su Steam sono scese dopo il lancio.

Come riportato anche da PCGamesN, le recensioni del gioco sul catalogo Valve sono scese da un "molto positivo" a un "per lo più positivo" a meno di una settimana dall'uscita del titolo Bethesda.

Starfield è ora valutato 7/10 dagli utenti di Steam, anche se nulla esclude che il gioco possa presto tornare a un punteggio più alto.

Al momento della stesura di questo articolo, il gioco è valutato con il 77% delle recensioni degli utenti che offrono un punteggio prevalentemente positivo.

Starfield ha circa 60mila recensioni di utenti in totale, con poco più di 44mila che offrono una risposta complessivamente positiva al gioco e circa 16mila che lo giudicano negativamente.

Del resto, sapevamo che gli hater erano intenti a rovinare l'User Score, visto che in molti avevano già pianificato di attuare lo spregevole review bombing ai danni del gioco.

Poco male, in ogni caso, visto che Starfield è comunque un gioco da record, visto che parliamo a conti fatti del lancio è il migliore di sempre per Bethesda, e poco non è.