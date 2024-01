Starfield, una nuova patch ufficiale migliora la grafica e non solo

Bethesda continua a rilanciare il suo Starfield, con un nuovo update che inserisce varie migliore tecniche.

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), il titolo continua la sua corsa.

Bethesda aveva del resto promesso che Starfield sarebbe migliorato, con l'obiettivo di rendere giustizia alle promesse fatte ai fan e creare un'esperienza di gioco migliore in tutto e per tutto.

Ora, dopo che di recente è stato reso disponibile quello che è stato definito come "l'aggiornamento più grande di sempre", è il momento di un nuovo update grafico.

Come riportato da The Gamer, in queste ore è stata rilasciata una nuova patch, che si concentra in modo particolare sul miglioramento dell'aspetto di Starfield durante l'esplorazione dei Sistemi Colonizzati.

Per cominciare, sono stati migliorati piccoli dettagli come il riflesso dell'acqua, gli occhi e la pelle dei PNG, le ombre e l'illuminazione nel menu di creazione dei personaggi.

Ma non solo: sono stati anche aggiunti nuovi dettagli come gli anelli dei pianeti che causano ombre sui pianeti stessi.

Oltre alla grafica, Bethesda ha anche corretto e migliorato una serie di meccaniche di gioco, tra cui un bug piuttosto irritante che faceva sì che il potere Phased Time rimanesse attivo per alcuni giocatori.

Oltre a ciò, quest'ultima patch include anche una serie di correzioni per le missioni secondarie e gli incontri casuali, oltre a vari altri miglioramenti della stabilità e modifiche generali.

Se siete interessati, potete consultare l'elenco completo delle correzioni sul sito ufficiale di Bethesda.

Insomma, staremo a vedere se questo ennesimo aggiornamento permetterà al gioco Bethesda di riprendere quota.

Vero anche che proprio Starfield è riuscito a portarsi a casa qualcosa ai Steam Awards 2023, dopo essere stato snobbato da chiunque dopo la sua release.

Ma non solo: di recente un giocatore di Starfield si sarebbe imbattuto in un oggetto che sembra essere simile al T-Virus di Resident Evil.