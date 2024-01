Starfield, l'update più grande di sempre è disponibile: ecco cosa cambia

Bethesda è pronta al rilancio di Starfield, con un update che inserisce più di 100 migliorie di vario tipo nel titolo, disponibile da ora in beta.

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), Starfield è stato apprezzato dai fan, ma non quanto ci saremmo aspettati da una produzione così importante.

Advertisement

Bethesda aveva promesso che Starfield sarebbe presto migliorato, con l'obiettivo di rendere giustizia alle promesse fatte ai fan e creare un'esperienza di gioco migliore in tutto e per tutto.

E la promessa potrebbe essere mantenuta, poiché da ora è disponibile quello che è stato definito come "l'aggiornamento più grande di sempre" (via GamingBolt).

Al momento ancora in Steam Beta, con oltre 100 correzioni e miglioramenti, questo aggiornamento contiene una moltitudine di correzioni alle missioni, come i problemi di Eye of the Storm, come l'impossibilità di attraccare con l'Eredità o il mancato avvio del trasferimento dei dati e la mancata visualizzazione dei templi in Into the Unknown.

Ma non solo: l'update apporta miglioramenti alla stabilità e numerosi miglioramenti grafici che vanno dal supporto aggiuntivo al widescreen per le texture, illuminazione e ombre migliorate.

Infine, altre correzioni e miglioramenti includono la geometria del disco solare, le ombre degli anelli planetari, la ricomparsa di oggetti demoliti dai bulldozer quando si ritorna a un avamposto, i portelli delle navi contrassegnati come inaccessibili e un'altra correzione per gli asteroidi che seguono le navi.

Insomma, nonostante il piccolo ritardo sulla tabella di marcia, staremo a vedere se questo ricco aggiornamento permetterà al gioco Bethesda di riprendere quota.

Vero anche che proprio Starfield è riuscito a portarsi a casa qualcosa ai Steam Awards 2023, dopo essere stato snobbato da chiunque dopo la sua release.

Per concludere, un giocatore di Starfield si sarebbe imbattuto in un oggetto che sembra essere molto simile al T-Virus di Resident Evil.