Oggi, 11 luglio 2025, ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Satoru Iwata, una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di Nintendo e dell'intera industria dei videogiochi.

L'ex-presidente di Nintendo, venuto a mancare prematuramente a 55 anni per un tumore alle vie biliari, è ricordato non solo per il suo ruolo di leadership, ma anche per la sua profonda comprensione del processo di sviluppo dei giochi e per la sua incrollabile dedizione ai giocatori.

Iwata ha assunto la presidenza di Nintendo nel 2002, guidando l'azienda attraverso un periodo di trasformazione e innovazione radicale. Sotto la sua guida, Nintendo ha lanciato console rivoluzionarie come il Nintendo DS e la Wii, che hanno ridefinito il concetto di videogioco, espandendo il pubblico ben oltre i giocatori tradizionali. La sua filosofia, incentrata sull'accessibilità e sull'introduzione di nuove esperienze di gioco, ha permesso a milioni di persone di avvicinarsi per la prima volta al mondo dei videogiochi.

Una filosofia che è stata raccontata anche in un bellissimo libro che vi consigliamo di recuperare, un vero manuale per affrontare la vita professionale nel migliore dei modi.

Prima di diventare presidente, Iwata era già una leggenda come programmatore in HAL Laboratory, dove ha contribuito a creare titoli iconici come Kirby e EarthBound. La sua capacità di comprendere a fondo le sfide tecniche e creative dello sviluppo gli ha permesso di dialogare in modo unico con i team di produzione, diventando un ponte tra la direzione aziendale e gli sviluppatori.

Anche negli ultimi anni della sua presidenza, nonostante le sfide della Wii U, Iwata ha continuato a guardare avanti, gettando le basi per quella che sarebbe diventata la Nintendo Switch, una console che ha ripreso molti dei concetti di innovazione e accessibilità a lui cari.

A dieci anni dalla sua morte, l'eredità di Satoru Iwata è ancora vivida. La sua visione ha plasmato non solo i prodotti Nintendo, ma anche l'approccio dell'intera industria alla creazione di esperienze divertenti e significative per tutti.

Anche Nintendo Switch 2 è stata creata nel ricordo di Satoru Iwata e della sua peculiare filosofia di vita. Curiosamente, l'ex-presidente bocciò gli attuali Joy-Con proposti dalla console, mentre in una intervista di 20 anni fa aveva già molte risposte che all'industria servirebbero oggi.