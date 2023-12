Bethesda promette che Starfield migliorerà: arrivano nuovi trasporti e mappe

Starfield non è partito nel migliore dei modi, purtroppo, ma Bethesda non demorde ed è pronta a mettere mano al suo kolossal fantascientifico per rispondere a tutte le criticità del gioco, così come alle richieste del pubblico.

Mentre già molti giocatori hanno fatto loro il titolo di Bethesda, su Xbox Game Pass ma anche in edizione fisica che trovate su Amazon, purtroppo il lancio del gioco non è stato entusiasmante come previsto.

Advertisement

Dopo il lancio è arrivato il responso dei giocatori, che hanno detto la loro in più occasioni con dei giudizi abbastanza negativi su Starfield nelle settimane che si sono susseguite al lancio. Opinioni che si sono riversate anche nei The Game Awards 2023, visto che neanche i giocatori hanno votato il titolo Bethesda nel Player's Voice.

Ma Bethesda è pronta a guidare la ribalta perché, in un recente post su Reddit, ha spiegato come intenderà lavorare al gioco nell'immediato per migliorarlo sensibilmente.

«Abbiamo lavorato duramente su molti dei problemi che avete segnalato», esordisce Bethesda nel thread dedicato all'update 1.8.88, svelando che l'aggiornamento arriverà all'inizio del prossimo anno includendo un gran numero di correzioni di missioni "in corso", nonché FSR3 e XeSS.

Riguardo a ciò che possiamo aspettarci dal 2024 di Starfield, ecco le dichiarazioni di Bethesda:

«Stiamo anche lavorando duramente su molte delle nuove funzionalità che ci avete richiesto, dalle mappe delle città, al supporto delle mod, a tutti i nuovi modi di viaggiare (rimanete sintonizzati!). Questi verranno implementati con una cadenza regolare di correzioni e aggiornamenti che prevediamo di avere all'incirca ogni sei settimane. [...] Ci prendiamo molto tempo per testare anche il più piccolo cambiamento in un gioco così ampio e dinamico.»

C'è da dire che, nonostante questo, c'è chi ha giocato e rigiocato Starfield allo sfinimento per quanto gli è piaciuto, arrivando anche ad incontrare sé stesso addirittura.