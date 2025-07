Il rilascio della patch 1.2 per Oblivion Remastered ha acceso nuovamente i riflettori sui problemi di ottimizzazione che affliggono questo rifacimento del classico gioco di ruolo di Bethesda.

Nonostante gli sviluppatori abbiano promesso miglioramenti significativi delle prestazioni, i test condotti su hardware di fascia alta rivelano una situazione ancora critica.

Anche le schede grafiche più potenti sul mercato faticano a mantenere framerate stabili senza ricorrere alla generazione artificiale di frame, sollevando interrogativi sulla reale efficacia dell'ottimizzazione implementata (tramite Wccftech).

I benchmark pubblicati da MxBenchmarkPC su YouTube offrono uno spaccato preoccupante delle prestazioni del gioco.

La RTX 5080, una delle GPU più avanzate attualmente disponibili, mostra evidenti limitazioni quando messa alla prova con le impostazioni ultra del gioco. A risoluzione 4K nativa, con DLSS in modalità Quality e senza Frame Generation, il framerate si aggira intorno ai 30 FPS, una performance deludente considerando la potenza dell'hardware utilizzato.

La situazione migliora leggermente abbassando la risoluzione a 1440p, dove il gioco raggiunge i 40 FPS circa, ma rimane comunque distante dai 60 FPS che rappresentano lo standard minimo per un'esperienza di gioco fluida. Solo attivando la Frame Generation è possibile superare questa soglia, una necessità che risulta paradossale considerando la potenza della scheda grafica impiegata nei test.

Il confronto tra la versione di lancio e la patch 1.2 evidenzia effettivamente alcuni miglioramenti nelle prestazioni, confermando almeno in parte quanto dichiarato nelle note di rilascio. Tuttavia, questi progressi risultano insufficienti per risolvere i problemi strutturali che affliggono il gioco.

La qualità complessiva dell'esperienza rimane elevata per chi riesce a superare gli ostacoli tecnici, ma la situazione attuale solleva interrogativi. La dipendenza crescente da tecnologie come il DLSS e la Frame Generation per ottenere prestazioni accettabili potrebbe rappresentare un problema a lungo termine, specialmente per i giocatori che non dispongono di hardware compatibile con queste funzionalità.

In ogni caso il team di sviluppo sta lavorando duramente al gioco, perché di recente sono arrivati anche nuovi livelli di difficoltà, mentre anche i fan contribuiscono facendo la loro parte inserendo nuovi contenuti.