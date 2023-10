Starfield si aggiorna, l'update 1.7.36 aggiunge il FOV e tanto altro

Bethesda sta facendo di tutto per dare a Starfield il supporto necessario a renderlo la versione migliore di sé stesso, e l'update 1.7.36 è un altro passo verso quell'obiettivo.

L'epopea spaziale (che trovate ) ha avuto dalla sua un lancio turbolento, e gli update servono proprio ad andare incontro alle necessità dei giocatori che stanno chiedendo degli aggiustamenti più o meno sacrosanti.

Tanto che c'è anche chi ha dato un "6" a Starfield, proprio a dimostrazione di quanto il titolo avrebbe potuto avere un impatto maggiore se fosse stato più curato.

Ma potrebbe sempre diventarlo con il tempo, come ha dimostrato Bethesda nel tempo e come potrà farlo anche con Starfield grazie agli update, tra cui quello che è stato appena pubblicato su tutte le piattaforme.

Nel sito ufficiale è stato spiegato cosa introduce l'update 1.7.36. Tra le novità ci sono le modifiche alle impostazioni che consentono ai giocatori di regolare il proprio FOV, nonché alcuni altri miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità, tra cui una stabilità migliorata per le GPU Intel Arc.

Relativamente al gameplay è stata anche aggiustata una quest, ovvero "Echi del passato", in cui è stato risolto un problema per cui le creature che scavavano tunnel potevano scegliere una posizione che impediva la progressione.

Fortunatamente Bethesda continua, e senz'altro continuerà, a supportare il titolo mentre i modder fanno la loro parte come sempre.

Una delle ultime mod, infatti, ha aggiunto il meteo dinamico ai pianeti di Starfield, così da renderli ancora migliori e in grado di creare delle situazioni davvero uniche.

Il tutto mentre, come sempre, i giocatori stanno spulciando Starfield in ogni modo per scoprire tutti i segreti, anche quelli che Bethesda non sapeva ci fossero.

Parlando di update, e sempre di Bethesda per altro, anche Redfall ha avuto il suo aggiornamento di recente, anche se non ci sta giocando più nessuno purtroppo.