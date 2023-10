Scoperto in Starfield un trucchetto per trasportare carichi oltre i limiti della navi

Che si sia amanti di The Elder Scrolls, di Fallout o di Starfield, c'è una cosa che accomuna tutti noi giocatori dei titoli Bethesda Game Studios – ed è l'accumulo di qualsiasi cosa si possa raccogliere, magari con l'intento di rivenderla, di sfruttare quello che si può per il crafting e così via.

Così, ecco che Starfield mette a disposizione dei giocatori non solo una cassaforte da riempire (e parecchie casse nel seminterrato) nella stanza della Loggia, ma anche una intera stiva sulla propria nave, dove depositare tutto quello che riportiamo con noi sulla nave al termine di una scorribanda interplanetaria.

Advertisement

Sfortuna vuole che anche le dimensioni della stiva della nave abbiano un proprio limite, proprio come tutti gli altri contenitori che si possono usare nel gioco per depositare le proprie cose.

Alla luce di ciò, un giocatore sta utilizzando un modo che potrebbe tornarvi utile, per continuare comunque a caricare la sua nave spaziale una volta riempita la stiva.

O, almeno, potrebbe risultarvi utile se non siete maniaci dell'ordine come invece chi vi scrive – che a vedere la sua nave conciata come nelle immagini che seguono, avrebbe una crisi esistenziale.

Quando la stiva della nave è piena, infatti, potete semplicemente lasciare per terra qualsiasi oggetto vogliate: questo non conterà sul peso del carico e gli oggetti rimarranno sempre lì al loro posto finché non modificherete o non migliorerete la nave. Si tratta, insomma, di un modo "indiretto" di trasportarli, gettandoli sul pavimento, in attesa di svuotare la stiva o trovargli un'altra sistemazione.

Potreste anche raccoglierli con calma e venderli al chiosco dell'Autorità Commerciale una volta attraccati al più vicino spazio porto, ad esempio.

Certo, diciamo che serve un po' di coraggio per frugare in un cumulo di oggetti come quello messo in campo dal giocatore che ha condiviso la sua strategia su Reddit, ma un passetto alla volta...

Se state cercando di fare le cose con appena appena un po' più d'ordine, vi ricordiamo che su SpazioGames abbiamo proposto una esaustiva guida sui diversi aspetti del gioco, dove vediamo anche come aumentare il peso trasportabile – proprio per assecondare chi vuole accumulare di tutto senza che questo gravi sulla resistenza del personaggio quando corre.

Starfield è disponibile su PC e Xbox Series X|S. Il titolo di casa Bethesda ci ha colpito in positivo per la sua capacità di coinvolgere per tante ore, ma i suoi sistemi di gioco spesso acerbi e mal incastrati in un'esperienza estremamente frammentaria hanno un peso sul senso di esplorazione e scoperta che da sempre caratterizzava le opere del team di Todd Howard.

Il gioco ha avuto in ogni caso un lancio di grande successo – pur con delle comprensibili polemiche sull'ottimizzazione della versione PC – e potete recuperarlo senza esborsi extra da Game Pass (a cui potete abbonarvi ).