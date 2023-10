Starfield, alla fine, ha preso come voto anche un "6"

Le recensioni apparse in concomitanza con il lancio di Starfield hanno confermato che il gioco Bethesda è, al netto di qualche difetto di troppo, una gran bella esperienza.

Un gioco spinto anche dalla relativa inclusione sull'abbonamento Game Pass al day one (lo trovate su Amazon), che ha consentito al titolo di essere ammirato oltremodo.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, però, come riportato anche da NintendoEverything, è sbucato il primo voto appena sufficiente al gioco da parte di una rivista autorevole, ossia EDGE.

Il magazine britannico ha infatti affibbiato un inequivocabile "6" al gioco di punta Xbox di queste settimane.

Non "7", né "8", ma una semplice sufficienza a un titolo che avrebbe dovuto - sulla carta - ottenere una valutazione ben più alta.

Ecco, poco sotto, tutti i voti apparsi su EDGE numero 390:

Starfield - 6

Cocoon - 9

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 8

Lies of P - 7

The Crew: Motorfest - 6

Mortal Kombat 1 - 7

Chants of Sennaar - 9

Gunbrella - 7

Sea of Stars - 7

Mediterranea Inferno - 8

Eternights - 5

Finity - 8

Nonostante un lancio sicuramente impressionante, non tutte le aspettative dei recensori internazionali sono state soddisfatte pienamente, portando a un voto come quello di EDGE.

Spiace quindi vedere Starfield ridotto a ottenere una mera sufficienza, sebbene di recente anche le recensioni degli utenti Steam hanno confermato un nuovo poco invidiabile primato per il titolo, ossia che è il gioco Bethesda con meno valutazioni positive.

Nulla che abbia in ogni caso a vedere con il deprecabile review bombing ai danni del prodotto, perpetrato dai soliti hater astiosi alcuni giorni fa.