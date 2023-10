Redfall si aggiorna di nuovo, ma ormai non ci gioca più nessuno

Redfall è senza dubbio uno dei più grandi fallimenti dell'anno, nonostante la buona volontà di Bethesda e Arkane nel cercare di dare una dignità al progetto.

Il discutibile shooter vampiresco di Arkane, che oltre ad uscire su Xbox Game Pass ha avuto un'edizione fisica che trovate , non è stata di certo una delle migliori uscite del 2023 di Xbox.

Dopo il lancio turbolento i giocatori sono calati notevolmente, sia su Xbox che su Steam, a dimostrazione del fatto che Redfall non ha decisamente fatto centro.

Arkane ha di recente dichiarato che avrebbe fatto di tutto per rendere finalmente il titolo almeno "buono".

Gli aggiornamenti tanto attesi che avrebbero migliorato Redfall sono arrivati, alla fine. Come riporta DSOGaming, infatti, Arkane ha finalmente pubblicato la seconda patch importante per il titolo che racchiude numerose ottimizzazioni delle prestazioni, oltre a miglioramenti grafici, di gioco e QoL.

Il nuovo aggiornamento migliora le prestazioni e la stabilità del PC in un'ampia gamma di configurazioni hardware. Inoltre, risolve diversi arresti anomali della memoria edge-case, nonché problemi di corruzione grafica con la modifica della risoluzione con le GPU AMD.

Questa patch apporta anche una serie di miglioramenti al combattimento. Ad esempio, aumenta la popolazione nemica del mondo aperto e il bilanciamento degli incontri nelle missioni. Risolve inoltre diversi scenari in cui i nemici potevano rimanere bloccati in uno stato di inattività e smettere di interagire con il giocatore.

Tutte novità senz'altro molto gradite ed ottime per chi sperava di poter finalmente tornare a giocare a Redfall in condizioni buone.

Ma chi, esattamente?

Come riporta Eurogamer, il conteggio dei giocatori su Steam è così basso che è impossibile riuscire a riempire una sola squadra in tutto il mondo. Redfall si gioca in squadre da quattro giocatori, e durante la scorsa settimana il numero di giocatori simultanei è sceso fino ad arrivare a tre. Il picco massimo in questo periodo è stato di 38 persone in tutto il mondo.

Possiamo quindi dire che Redfall è ufficiosamente il passato ormai, e per fortuna Arkane sta tornando a lavorare su ciò che gli riesce meglio.