Starfield, ora il viaggio spaziale c'è (grazie ai fan)

Starfield è disponibile da alcune settimane, ma nel mentre i modder hanno lavorato sodo per rendere il gioco ancora più ricco.

Il titolo targato Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), ha trovato infatti una serie di fan pronti a miglioralo in ogni dove.

Di recente, il modder "Halk Hogan PL" ha rilasciato ad esempio un sorprendente e gratuito HD Reworked Texture Pack per Starfield.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un modder ha rilasciato una patch "grezza" per una delle parti più criticate del gioco, ossia il viaggio spaziale.

I giocatori sono rimasti molto delusi quando hanno scoperto di non poter volare da un pianeta all'altro manualmente. Quando si atterra su uno dei mondi a disposizione, è possibile esplorare solo una certa area prima di dover risalire sulla propria nave e selezionare un altro punto di atterraggio.

Fortunatamente, un modder è stato abile a risolvere il problema: tale 105gun ha creato "Slower Than Light", una mod che consente ai giocatori di modificare la velocità massima della loro nave (la trovate qui).

La mod permette ai giocatori di accelerare il volo a livelli pazzeschi, il tutto con la pressione di un tasto di scelta rapida. Ciò significa che si può volare da un pianeta all'altro molto più velocemente, il che fa miracoli per quanto riguarda l'immersività.

Sfortunatamente, il modder ha ammesso che si tratta di una soluzione "grezza", soprattutto perché la mancanza del Creation Club in Starfield ne rende difficile la condivisione.

Detto questo, si tratta di un'ottima aggiunta per gli appassionati di PC che desiderano migliorare la sensazione di esplorazione di Starfield.

Restando in tema, anche il modder "Epiphany Absolute" ha da poco rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Ma non è tutto: patch grezze a parte, non perdetevi anche le nostre ricche guide del gioco in continuo aggiornamento.

Per concludere, alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato anche come giocare Starfield anche sulla vostra ASUS ROG Ally, con le impostazioni grafiche ideali e per un'esperienza assolutamente godibile.