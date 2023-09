Starfield, la "remastered" HD è disponibile, gratis

Starfield è disponibile da poche settimane, ma a quanto pare qualcuno ha lavorato duramente per renderlo più bello da vedere.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), ha trovato dalla sua molti giocatori favorevoli, sebbene qualcuno abbia anche storto il naso.

Di recente, quindi, il modder "Halk Hogan PL" ha annunciato di essere al lavoro su un sorprendente HD Reworked Texture Pack per Starfield.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il tutto è disponibile per il download gratuito.

Il modder ha appena rilasciato la prima versione del progetto HD Reworked per l'RPG di Bethesda. Si tratta di un pacchetto di texture imperdibile e ne consigliamo vivamente il download.

Dopotutto, il pack migliorerà significativamente la qualità di numerose texture a bassa risoluzione.

Entrando nei dettagli, Starfield HD Reworked Project 1.0 rielabora diverse texture ambientali nelle città e non solo (alcune rocce, muri, pavimenti, terreni e altro sono stati modificati).

Inoltre, rielabora l'intera popolazione, il che significa che i volti di tutti i PNG possono ora apparire molto più dettagliati e realistici.

Infine, il pacchetto rende più belli da vedere anche alcuni effetti del fuoco, in modo da avere fiamme realistiche invece di pixel sfocati.

Potete scaricare Starfield HD Reworked Project 1.0 da questo indirizzo. Poco sopra, trovate anche un video che mostra il pack in azione.

Restando in tema, anche il modder "Epiphany Absolute" ha da poco rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Ma non solo: update grafici a parte, non perdetevi anche le nostre ricche guide del gioco in costante aggiornamento.

Infine, di recente vi abbiamo spiegato anche come giocare Starfield anche sulla vostra ASUS ROG Ally, con le impostazioni grafiche ideali e per un'esperienza assolutamente godibile e all'altezza.