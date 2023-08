Starfield ha già battuto un "rivale" a pochi giorni dall'uscita

Starfield non è ancora uscito, ma a quanto pare il gioco è già riuscito a scalzare un altro big dal podio.

Del resto, qualcuno ha già creato un avamposto ispirato al prossimo gioco di Bethesda in Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, a pochi giorni dal lancio Starfield ha strappato a Baldur's Gate 3 il primo posto tra i prodotti più venduti di Steam.

Moltissimi fan stanno infatti effettuando i loro preordini, così tanti che attualmente il gioco Bethesda sta superando le vendite dell'ultimo big di Larian Studios sulla piattaforma di Valve.

La classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti mostra che Starfield occupa attualmente il primo posto, mentre l'FPS free-to-play Counter-Strike: Global Offensive è in seconda posizione, appena sopra l'acclamato CRPG di Larian.

L'ultima perla di FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, è attualmente al quarto posto, mentre al quinto troviamo Sea of Stars, lo straordinario JRPG del team che ha realizzato l'eccentrico metroidvania The Messenger.

Sul subreddit del titolo Bethesda, i fan sono felici di vedere che l'ambizioso RPG spaziale è partito così bene prima del lancio. Un fan scrive nei commenti: «L'ho appena comprato, non vedo l'ora».

Un altro utente fa notare quanto sia impressionante la cosa «considerando che il Game Pass per PC e Xbox sta per sottrarre molte vendite a Steam».

Ricordiamo anche che il gioco beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, sebbene ciò starebbe preoccupando alcuni fan.

Ma non è tutto: nei giorni scorsi la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Infine, grazie a PlayStation Portal, tecnicamente sarete in grado di giocare a Starfield su un dispositivo targato Sony PlayStation.