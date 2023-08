Starfield non è ancora uscito, ma qualcuno se l'è "creato" da solo

Starfield, il prossimo gioco di esplorazione spaziale targato Bethesda, non è ancora uscito, ma quanto pare ha già chi ha deciso di omaggiarlo.

Il titolo che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon) promette di portarci nello spazio profondo.

Con oltre 1000 pianeti tutti da esplorare, a cui potrebbero aggiungersene altrettanti creati dai fan, non parliamo di un gioco qualsiasi.

Difatti, come riportato anche da DSOGaming, Starfield non è ancora uscito e qualcuno ha già creato un avamposto ispirato al prossimo gioco di Bethesda in Unreal Engine 5.

Creato da Ghost Design, questo progetto fan made di Starfield in UE5 utilizza Quixel Megascans e il pacchetto gratuito Mission to Minerva di Kitbash3d.

Da quello che si può vedere, l'artista ha utilizzato anche Nanite per tutti gli oggetti così come possiamo anche supporre che il progetto utilizzi Lumen per l'illuminazione.

Il "vero" Starfield utilizza il Creation Engine 2 e non dispone di funzioni come Lumen o Nanite, così come è noto che il gioco non avrà effetti di illuminazione globale in ray-tracing.

Bethesda sostiene però che il titolo avrà un'illuminazione globale in tempo reale, ma è altrettanto vero che questa non ha nulla in comune con l'RTGI. Quindi, in teoria, Starfield dovrebbe avere un aspetto migliore di questo fan made realizzato da una singola persona (ed è anche abbastanza scontato che lo sia).

Nell'attesa ricordiamo che il gioco beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe preoccupando diversi fan.

Ma non solo: nei giorni scorsi la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Per concludere, grazie a PlayStation Portal, tecnicamente sarete in grado di giocare a Starfield su un dispositivo targato Sony PlayStation.