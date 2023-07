L'Accesso Anticipato di Starfield sta preoccupando i fan

Starfield, l'attesissimo titolo Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è sicuramente un gioco molto atteso, sebbene i fan hanno ora una preoccupazione specifica.

Il titolo, previsto anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) promette infatti di essere disponibile anche in Accesso Anticipato.

E se per quanto riguarda il peso parliamo di qualcosa di realmente "spaziale", ora i giocatori devono pensare anche ad altro.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal 1° settembre.

Chiunque potrà accedere al gioco se è disposto a pagarne il prezzo - l'accesso è disponibile solo per coloro che acquisteranno la costosa Constellation Edition del gioco o la Premium Edition.

In alternativa, è possibile acquistare l'aggiornamento della Premium Edition a parte, che dovrebbe consentire agli utenti di giocare in anticipo anche tramite Xbox Game Pass (il che significa che è possibile pagare semplicemente l'aggiornamento anziché l'intero gioco).

Sebbene si tratti di un'idea interessante, su Reddit alcuni fan sono preoccupati di rimanere delusi nel caso in cui pagheranno un extra per avere il gioco prima di tutti per poi scoprire che non sarà all'altezza.

«Incrocio le dita e spero che il gioco funzioni senza problemi al day-one», ha scritto "ZuphCud".

«Tutti dovrebbero aspettare per essere sicuri di sapere cosa stanno comprando. La maggior parte delle persone non comprerebbe un frutto misterioso di cui non conosce la qualità, ma molti di loro saranno felici di preordinare un gioco che non è stato valutato pubblicamente da nessuno», ha commentato l'utente "Webbeth".

Se anche voi siete diffidenti sulla qualità di Starfield o semplicemente non siete sicuri che faccia al caso vostro, vi basterà aspettare fino al 6 settembre e giocare tramite Xbox Game Pass, certamente un'opzione più economica e intelligente.

Restando in argomento, pare anche che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world, ovvero Red Dead Redemption 2.

Ma non solo: di recente il senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.

Infine, sembra che Starfield non avrà una feature presente nella stragrande maggioranza dei titoli open world.